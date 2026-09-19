Son Mühür/Merve Turan- Çocukların kent yaşamında kendilerini ilgilendiren konularda daha aktif olmasını ve yaşadıkları kentin geleceğini katkı sunmalarını destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Çocuk Meclisi, yeni dönemde de 9-14 yaş arasındaki çocukları bir araya getirecek.

Çocuklar kent yaşamında söz sahibi olacak

Bu mecliste çocuklar, kendilerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen hizmetlerden kent yaşamına kadar farklı başlıklarda görüşlerini paylaşabiliyor, ihtiyaçlarını ve önerilerini dile getirebiliyor. Çocuklar, birlikte geliştirdikleri fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar da yürütüyor. İzmir Çocuk Meclisi’nin yeni dönem çalışmalarına katılmak isteyen 9-14 yaş arasındaki çocukların başvuruları 5 Ekim’e kadar devam edecek.

Başvuru ve kayıt işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye izmir.bel.tr/tr/CocukMeclisi/4177'nin internet adresinden veya 153 Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden ulaşılabiliyor.

Başvurular 5 Ekim’e kadar

Bu çocuk meclisi çocukların yalnızca kendileri için düzenlenen çalışmaların katılımcısı olmasının ötesine geçerek kent yaşamında aktif rol almalarını amaçlıyor. Meclis çalışmalarıyla çocukların görüş ve önerilerinin görünür hâle gelmesi, karar süreçlerine katılımlarının güçlendirilmesi ve birlikte üretme deneyimi kazanmaları hedefleniyor.