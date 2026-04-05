Almanya'da düzenlenen uluslararası artistik cimnastik arenasında sergilediği üstün performansla ay-yıldızlı bayrağımızı en üst sıraya taşıyan milli sporcu Mert Efe Kılıçer, başarılarına bir yenisini eklemek için vites yükseltti. Geçtiğimiz ay kazandığı altın madalyanın gururuyla yurda dönen genç yetenek, ayağının tozuyla büyükler kategorisindeki ilk ciddi sınavı olacak Akdeniz Oyunları hazırlıklarına başladı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan 22 yaşındaki sporcu, disiplinli çalışması ve kazandığı derecelerle Türk cimnastiğinin gelecekteki en büyük madalya umutlarından biri olarak gösteriliyor.

Kariyerinde dev adımlar: Stuttgart’tan İtalya’ya uzanan başarı

Spor hayatına erken yaşlarda adım atan Mert Efe Kılıçer, barfikste elde ettiği Avrupa ikinciliği ve paralel bar branşındaki Avrupa üçüncülüğü ile rüştünü ispatlamıştı. Son olarak mart ayında gerçekleştirilen DTB Pokal Stuttgart Takım Challenge Artistik Cimnastik Yarışması'nda barfiks aletinde 14 bin 200 gibi yüksek bir skor elde ederek kürsünün zirvesine çıkan Kılıçer, bu başarısıyla uluslararası otoritelerin dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Kazandığı bu motivasyonla hedeflerini büyüten milli sporcu, ağustos ayında İtalya'nın ev sahipliği yapacağı 20. Akdeniz Oyunları'nda büyükler kategorisinde ilk kez boy göstererek madalya koleksiyonunu genişletmeyi amaçlıyor.

"Avrupa puan barajını yakaladım, hedef şimdi Akdeniz oyunları"

Hazırlık süreci ve hedefleri hakkında Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Mert Efe Kılıçer, son üç yıldır büyükler kategorisinde tecrübe kazandığını ve artık podyumun değişmez isimlerinden biri olmak istediğini vurguladı. Almanya'da hedeflediği puanı almanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kılıçer, mevcut performansının Avrupa Şampiyonası'nda madalya getirebilecek seviyede olduğunun altını çizdi. Genç sporcu, "Bu yıla harika bir başlangıç yaptık. Akdeniz Oyunları ve ardından gelecek olan Avrupa ile Dünya şampiyonalarında kürsüde yer almak istiyorum. Şu an fiziksel ve zihinsel olarak çok iyi bir noktadayım, her şey planladığımız doğrultuda ilerliyor" şeklinde konuştu.

2028 Los Angeles olimpiyatları için büyük söz

Milli sporcunun vizyonu sadece kıtasal başarılarla sınırlı kalmıyor; Kılıçer’in asıl rotası olimpiyat oyunlarına odaklanmış durumda. Türk cimnastiğinin öncü ismi Ferhat Arıcan’ın olimpiyat üçüncülüğü ile açtığı yolu takip etmek istediğini belirten Mert Efe, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda Türkiye'ye bu branştaki bir sonraki madalyayı getiren isim olma sözünü verdi. Olimpiyat hayaline giden yolda her turnuvanın birer basamak olduğunu söyleyen genç jimnastikçi, kariyerini bir efsaneye dönüştürmek için ter dökmeye devam ediyor.

Teknik direktör Yılmaz Göktekin: "Dünya standartlarında bir ekibimiz var"

Artistik Cimnastik Erkekler Milli Takım Teknik Direktörü Yılmaz Göktekin de milli sporcuların gelişim sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, Mert Efe gibi genç yeteneklerin Türk sporuna kattığı değerden bahsetti. Türk jimnastikçilerin artık katıldıkları her organizasyonda favori olarak gösterildiğini dile getiren Göktekin, Mert Efe’nin Ferhat, İbrahim, Ahmet ve Adem gibi tecrübeli isimlerin ardından gelen jenerasyonun en parlak temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti. Göktekin, genç ekibin dünya standartlarında bir performans sergilediğini ve her yarışmada finalin yanı sıra doğrudan madalyayı hedefleyen bir yapıya büründüklerini sözlerine ekledi.