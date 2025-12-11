Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Planlama Ajansı (İZPA) işbirliğiyle hayata geçirilen "Kent Denetçileri Programı", bir aylık yoğun saha çalışmalarını tamamlayarak önemli veriler elde etti. Kordon, Kültürpark, Hasanağa Bahçesi, İnciraltı Kent Ormanı ve Bostanlı gibi beş kritik pilot bölgede gerçekleştirilen tespitler, hem kentteki aksaklıkları hem de kaydedilen olumlu gelişmeleri sistematik olarak kayıt altına aldı.

İyi yönetişimi güçlendiren saha aktörleri

Yerel yönetişim prensiplerini kent çapında yaygınlaştırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve İZPA koordinasyonunda başlatılan Kent Denetçileri uygulaması, ilk meyvelerini vermeye başladı. Konak, Karşıyaka, Balçova ve Buca ilçelerindeki beş seçili bölgede çevre temizliği, kentsel hijyen standartları ve kamusal yeşil alanların korunması gibi hayati konularda gözlemler yapmak üzere denetçiler sahada görev aldı.

Özel eğitimlerini başarıyla tamamlayan bu gönüllü kent gözlemcileri, bir ay boyunca Kordon, Kültürpark, Hasanağa Bahçesi, İnciraltı Kent Ormanı ve Bostanlı'da haftada dört gün olmak üzere planlı ve sistematik saha incelemeleri gerçekleştirdi. Denetçiler, bu süreçte projeye özel tahsis edilen ekipmanlar, vücut kameraları ve koordinasyon gruplarını kullanarak, karşılaşılan sorunlarla ilgili anlık ve gerçek zamanlı kentsel veriler üretti.

Bir ayda 296 gözlem: Sorunlar ve iyileşmeler masada

Yoğun saha çalışması dönemi boyunca toplamda 296 farklı gözlem kaydı oluşturuldu. Bu kayıtların dökümü, karşılaşılan sorunların yasal çerçeveler içindeki dağılımını ortaya koydu:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliği kapsamına giren 105 kayıt.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nu ilgilendiren 108 tespit.

Vatandaşlardan gelen 33 adet somut çözüm önerisi.

Alan kullanımına dair 50 ayrıntılı değerlendirme.

Her bir gözlem kaydı; coğrafi konum bilgisi, fotoğraflar, videolar ve detaylı açıklamalardan oluşacak şekilde zenginleştirildi. Bu sistematik veri toplama biçimi, belediye ekiplerinin sorunları doğru sınıflandırmasına ve etkin bir takip süreci yürütmesine olanak tanıdı. Toplanan verilerde öne çıkan ana sorun başlıkları kamusal alan işgalleri, kentsel hijyen eksiklikleri ve yönlendirme/bilgilendirme yetersizlikleri oldu.

Öte yandan, pilot çalışma sadece eksiklikleri değil, kentteki olumlu gelişmelerin de kayıt altına alınmasını sağladı. İyileştirilen yeşil alan bakımı uygulamaları, yenilenen çocuk oyun alanları, Kültürpark girişlerindeki estetik düzenlemeler ve kamusal mekân altyapısına yönelik yapılan düzenlemeler bu pozitif bulgular arasında yer aldı.

2 binden fazla başvuru, kapsamlı eğitim süreci

Programa katılım sağlamak amacıyla açılan "Yurttaş Akademisi İzmir: Kent Denetçileri Programı" çağrısına, İzmir genelinde tam 2 bin 911 kişi başvuruda bulundu. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında telefon davetleri ve yüz yüze mülakatlar sonucunda toplam 17 gönüllü kent denetçisi seçildi.

Programa kabul edilen katılımcılar; bilimsel okuryazarlıktan etik veri uygulamalarına, katılımcı denetim tekniklerinden iletişime kadar geniş bir yelpazede teorik ve pratik eğitim aldı. Ayrıca Belediye Yönetmelikleri, Yasakları ve Kabahatler Kanunu gibi temel yasal çerçeveler hakkında da kapsamlı bilgi edindiler. Bu eğitimler, denetçilerin belediye hizmetlerine destek olmak üzere sistematik, karşılaştırılabilir ve politika oluşturmaya yönelik veriler üretebilecek donanıma ulaşmasını sağladı.

Denetçilerden ortak vurgu: katılımcılık, yönetimin temelidir

Programa dâhil olan Kent Denetçileri, hem eğitim sürecinin hem de saha tecrübesinin kent yönetimine önemli katkılar sağladığını belirterek deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar, İzmir'in sorunlarını b yerinde gözlemleyerek çözüm süreçlerine doğrudan katkı sağlamanın ne kadar değerli olduğunu vurguladı. Vatandaş ve yerel yönetim işbirliğinin, iyi yönetişimin temel ve vazgeçilmez bir unsuru olduğunun altını çizdiler.

Denetçiler, aldıkları eğitimler sayesinde empati kurma yeteneklerinin, iletişimde doğru üslup kullanma, şeffaflık ve farklı bakış açılarını anlama becerilerinin güçlendiğini dile getirdi. Belediye hizmetlerindeki aksaklıkları artık objektif bir gözle değerlendirmeyi öğrendiklerini ifade eden gönüllüler, programın kendileri için hem kişisel gelişim hem de kentlerine somut katkı sunma fırsatı yarattığını belirtti.