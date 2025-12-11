Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN, İZTEK, Egeşehir ve İZFAŞ şirketlerinde aylardır devam eden ödeme krizi, işçilerin protestolarını giderek büyütüyor.

Sosyal haklar, ikramiyeler ve maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle tepkilerini sürdüren DİSK Genel-İş üyesi işçiler, eylemlerinin dördüncü gününde bu kez daha kalabalık bir şekilde sahaya çıktı ve yarım gün iş bıraktılar. Sabah saatlerinde Konak Pier’de bir araya gelen işçiler, ellerindeki dövizler ve sloganlarla Basmane Kapısı’na doğru yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş boyunca belediye yönetimini eleştiren işçiler, aylardır çözülemeyen ödeme sorunlarının çalışanları ekonomik olarak çıkmaza soktuğunu belirtti. İşçiler, belediyeden net bir takvim açıklaması beklediklerini, belirsizliğin devam etmesinin ise sahadaki tepkileri büyüttüğünü ifade etti.

Sendika temsilcileri de yürüyüş sırasında yaptıkları açıklamalarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan binlerce emekçinin mağduriyet yaşadığını, her geçen gün sabrın tükendiğini vurguladı. Çalışanların hak ettikleri ücretleri zamanında almak istediğini dile getiren temsilciler, belediye yönetimi çözüm üretmediği sürece eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Öte yandan, belediye kanadından henüz ödeme krizine ilişkin yeni bir açıklama henüz gelmedi.