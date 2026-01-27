Türkiye'nin siyasi kaderini belirleyen 14 Mayıs seçimlerinde İzmirli seçmenler sandığa yoğun katılım gösterdi. Seçim sonuçlarına göre İzmir'de en çok vekili yine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çıkarırken, AK Parti ikinci sıradaki yerini korudu. 2018 seçimlerine kıyasla MHP'nin vekil sayısı 2'den 1'e düşerken, İYİ Parti vekil sayısını 2'den 3'e yükseltti. HDP listelerinden seçime giren Yeşil Sol Parti (YSP) ise her iki bölgeden birer vekil çıkararak meclisteki yerini aldı.

İZMİR 1.BÖLGEDE MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ SONUÇLARI

İzmir 1. Bölge'de (Güney) sandıkların tamamının açılmasıyla birlikte CHP 7, AK Parti 4, İYİ Parti 2 ve Yeşil Sol Parti 1 vekil kazandı. Bölgeden seçilen isimler şu şekilde sıralandı:

CHP: Yüksel Taşkın, Ahmet Tuncay Özkan, Sevda Erdan Kılıç, Murat Bakan, Ednan Arslan, Seda Kaya Ösen (DEVA Kontenjanı), Haydar Altıntaş (DP Kontenjanı).

AK Parti: Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Mehmet Ali Çelebi.

İYİ Parti: Dursun Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özlale.

Yeşil Sol Parti (YSP): Burcugül Çubuk.

İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ SONUÇLARI

İzmir 2. Bölge'de (Kuzey) sandalye dağılımı daha çeşitli gerçekleşti. CHP 7 ve AK Parti 4 vekilliği korurken; İYİ Parti, MHP ve Yeşil Sol Parti birer vekil gönderdi. Bölgenin kazanan listesi şöyle:

CHP: Gökçe Gökçen, Rıfat Nalbantoğlu, Rahmi Aşkın Türeli, Mahir Polat, Mehmet Salih Uzun (DP Kontenjanı), Deniz Yücel, Mustafa Bilici (Gelecek Partisi Kontenjanı).

AK Parti: Eyyüp Kadir İnan, Fehmi Alpay Özalan, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar.

İYİ Parti: Hüsmen Kırkpınar.

MHP: Tamer Osmanağaoğlu.

Yeşil Sol Parti (YSP): İbrahim Akın.