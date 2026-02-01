İklim değişikliği ve yağışların yetersizliği İzmir'in su rezervlerini eritti. İZSU verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla barajlardaki doluluk oranlarında sert düşüşler yaşandı. Kentin en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi alarm veriyor. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 15,05 olan aktif doluluk oranı, bu yıl yüzde 6,13'e kadar geriledi. Bu veri, İzmir'in ana su kaynağının tükenme noktasına yaklaştığını gösteriyor.

İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM

Tablodaki en çarpıcı veri ise Gördes Barajı'ndan geldi. Manisa ile İzmir arasında bulunan ve kentin su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan Gördes Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 0,00 olarak ölçüldü. Geçen yıl yüzde 4 seviyelerinde olan barajın tamamen kuruması, tehlikenin boyutunu ortaya koydu. Benzer bir düşüş Ürkmez Barajı'nda da görüldü; geçen yıl yüzde 27 seviyesinde olan doluluk, bu yıl yüzde 11,73'e geriledi.

GÜZELHİSAR VE BALÇOVA'DA BÜYÜK KAYIP

Diğer barajlarda da durum parlak değil. Güzelhisar Barajı geçen yıl yüzde 69,96 gibi yüksek bir doluluk oranına sahipken, bu yıl yüzde 43,37'ye düştü. Balçova Barajı'nda da seviye yüzde 33'ten yüzde 26,56'ya geriledi. Tabloda yüzleri güldüren tek veri Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndan geldi. Geçen yıl yüzde 21,36 olan doluluk oranı, bu yıl az da olsa artış göstererek yüzde 27,50 seviyesine yükseldi. Ancak genel tablodaki bu düşüş eğilimi, İzmirlilerin su tüketiminde çok daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.