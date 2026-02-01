Balıkesir sınırları içerisinde yer alan İstanbul-İzmir Otoyolu’nda, yağış veya yol koşulları nedeniyle kontrolünü kaybeden bir otomobil şarampole savruldu. Araç içerisinde mahsur kalan iki vatandaş, itfaiyenin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Aktarma mevkiinde kontrol kayboldu

Kaza, ulaşımın en yoğun olduğu akslardan biri olan İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir geçişindeki Aktarma bölgesinde vuku buldu. Edinilen bilgilere göre, İzmir yönüne doğru ilerlemekte olan K.G. idaresindeki 34 DCP 504 plakalı binek araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kayarak yol disiplininden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki boşluğa düşerek durabildi. Kazanın şiddetiyle araç içerisinde bulunan kişiler ağır hasar alan kabin bölümünde sıkışarak mahsur kaldı.

İtfaiye ekiplerinden kritik müdahale

Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine, bölgeye kısa sürede jandarma trafik, bölge trafik ve sağlık birimlerinin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, metal yığınına dönen araç içerisinde mahsur kalan sürücü K.G. ve yolcu konumundaki D.G.'yi çıkarmak için titiz bir çalışma başlattı. Hidrolik kesici ve ayırıcı ekipmanların kullanıldığı operasyon neticesinde, yaralılar güvenli bir şekilde araçtan tahliye edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma devam ediyor

Kurtarma ekiplerince sağlık görevlilerine teslim edilen yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulanslarla en yakın hastaneye nakilleri gerçekleştirildi. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumları yakından takip edilirken, kaza nedeniyle otoyolun ilgili şeridinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri, kazanın kesin çıkış nedenini saptamak amacıyla teknik inceleme ve soruşturma sürecini çok yönlü olarak sürdürüyor.

