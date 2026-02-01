Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, önceki başkan Tunç Soyer ile yaşadıklarına ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar gündeme gelmişti. Tugay, Soyer’in kendisiyle kişisel bir sorunu olduğunu, adaylığı sürecinde aleyhine çalışıldığını, cezaevinde ziyaret etmek istediğinde ise bu talebinin kabul edilmediğini söylemiş; İZBETON dosyasında iç denetimle usulsüzlükler tespit edildiğini, bu nedenle yalnızca bildirimde bulunduklarını belirterek bu dosyanın Tunç Soyer’in tutukluluğuyla ilgisi olmadığını, Soyer’in tutuklu bulunduğu kooperatif davasının ise İçişleri Bakanlığı soruşturması sonucu açıldığını ifade etmişti. Bu açıklamaların ardından tutuklu bulunan Tunç Soyer, sosyal medya hesabından cezaevinden bir açıklama yaptı. Soyer, Cemil Tugay’ın röportajında kendisiyle ilgili “yine iftiralarda bulunduğunu” ileri sürdü.

Soyer’den cezaevinden yanıt

“Cemil Tugay T24’e konuşmuş, benimle ilgili yine iftiralarda bulunmuş. Dün kızım Defne büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle metni getirdi. Okudum ve yine gözlerime inanamadım. Okuyan birçok insanın; ‘Ne olmuş olabilir bu iki kişinin arasında?’ diye sorabileceğini düşündüm” diyen Soyer, bu nedenle bir şeyler yazmak istediğini ancak sonra vazgeçtiğini ifade etti.

"Bu memleket de en çok kavgalardan çekti"

Soyer açıklamasında, Cemil Tugay ile aralarında yakın bir dostluk ya da ezelî bir düşmanlık oluşturacak ortak bir geçmiş olmadığını vurguladı. “Birden fark ettim ki; yakın dost ya da ezel-ebed düşman olacak bir ortak geçmiş yaşamadık. İncir çekirdeğini doldurmayacak bu geçmişle ilgili sizleri meşgul etmek istemedim” diyen Soyer, nasıl tanıştıkları ya da geçmişte neler yaşandığına girmeyeceğini belirtti. “Çünkü; bu Parti de bu memleket de en çok bu kişisel kavgalardan çekti” ifadelerini kullandı.

"Ben anlamadım ki size anlatayım"

Görev süresi ve projelerle ilgili tartışmalara da değinen Soyer, durdurulan, yarım bırakılan ya da isim değiştirilerek sürdürülen projelerden, devam eden büyük bütçeli işlerin ise kendi döneminde bulunan 4-5 yıl geri ödemesiz milyarlarca liralık krediler sayesinde yürüdüğünden söz etmeyeceğini söyledi. Hakkında iftiralarla algı oluşturulmaya çalışıldığını da ifade eden Soyer, bunlara da girmeyeceğini belirtti.

“Cemil Tugay’ın bitmek bilmez düşmanlığını ben anlayamadım ki size anlatayım” diyen Soyer, Tugay’ın Türkiye’nin üçüncü büyük şehrinin belediye başkanı olduğunu, koltuğa oturalı neredeyse iki yıl geçtiğini hatırlattı. Yapılacak yüzlerce başlık varken, kentin susuzluk ve su baskınlarıyla mücadele ettiğini söyleyen Soyer, buna rağmen Tugay’ın hala kendisinden önceki belediye başkanıyla ilgili algı yaratma peşinde olduğunu savundu. Soyer, açıklamasında tutukluluk sürecine de değinerek, aynı partiden seçilmiş selefinin hapse atılmasına sebep olunduğunu ileri sürdü. Yedi aydır suçsuz yere tutuklu olduğunu Cemil Tugay’ın bildiğini ifade eden Soyer, bu koşullar altında yapılan açıklamaların kendisini, ailesini ve yakın çevresini nasıl etkilediğinin ya düşünülemediğini ya da önemsenmediğini söyledi. “Normal bir insan düşmanıyla bile bu koşullarda çatışmaz, ona sataşmaz” dedi.

"Benimle uğraşmaktan vazgeçin"

Açıklamasının sonunda Tugay’a çağrıda bulunan Soyer, “Cemil Bey bu şehir sizden polemik ve bahane değil; hizmet bekliyor, çözüm bekliyor. Bitmek bilmez öfkenizi frenleyin ve asli görevinizi yapın. Görev sürenizin neredeyse yarısı bitti. Yeter artık, bu saçmalıktan, benimle uğraşmaktan vazgeçin! İzmir bunu hakketmiyor” ifadelerini kullandı.