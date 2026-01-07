İzmir’in en yoğun ziyaret edilen alışveriş merkezlerinden biri olan İstinye Park AVM, otopark kullanımında yeni bir döneme giriyor. Alınan kararla birlikte, uzun süredir ücretsiz olarak hizmet veren otopark alanı 16 Ocak itibarıyla ücretli sisteme geçiyor.

Ziyaretçileri ilgilendiren yeni düzenleme

AVM yönetimi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, yeni uygulama ile birlikte otopark girişleri ücretli olacak. Bu değişikliğin, otopark alanındaki yoğunluğu azaltmak ve park alanlarının daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildiği belirtiliyor.

Ücret tarifesi yakında duyurulacak

Ücretlendirme sisteminin nasıl işleyeceği ve saatlik ya da günlük park ücretlerinin ne kadar olacağı konusunda henüz net rakamlar paylaşılmadı. AVM yönetiminin, ücret tarifesini ve olası ücretsiz süre uygulamalarını önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Sürücüler için yeni dönem başlıyor

Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan İstinye Park AVM’de, bu düzenleme ile birlikte kısa süreli ziyaretlerin ve park alanlarının daha kontrollü hale gelmesi hedefleniyor. Yeni uygulamanın, sürücüler açısından nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu.