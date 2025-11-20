Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, bir süredir İzmir gündemini meşgul eden çöp problemi ile ilgili önemli değerlendirmelerde ve açıklamalarda bulundu.

Gökan Zeybek: İzmir halkının cezalandırılması doğru değil

İzmir’deki ilçe belediyelerinin çöp sorunun bir an önce çözülmesini istediğini belirten CHP’li Gökan Zeybek, Cemil Tugay’ın da konuyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü aktararak, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelere devam ediyor. İlçe belediyelerimiz sorunun bir an önce çözülmesini istiyor. Katı atık bertaraf tesislerinin enerji dönüşüm tesislerinin yapılmasını istiyor. İktidara çağrım şu; İzmir üzerinden oyunlarınıza ara verin. Atıkların enerjiye dönüşmesi için finansman olanaklarını sağlayalım.

Hazine arazileri içerisinde en uygun olanlara tesis yapalım. Yurttaşlarımızın kendi bölgelerinde yapılacak olan tesislerle ilgili demokratik taleplerini de anlayışla karşılamak gerekiyor. 5 milyondan fazla insanın doğrudan yaşamını etkileyen bu konu ile ilgili eşgüdümlü bir şekilde sorunu çözelim. Cemil Bey sorunun çözülmesi noktasında gerekli çalışmaları yapıyor. Bertaraf tesislerinin o bölgede yaşayan yurttaşlar açısından sıkıntı yaratabilir ancak bütüncül baktığımız zaman İzmir’deki belli coğrafya parçalarında bu hizmetlerin yapılması gerekiyor. O bölge de insanların ikna edilmesi şart.

Çevre, Şehircilik Bakanlığı’nın 2023-2024 yatırım programında İzmit Körfezi ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne aktardığı kaynaklar ortada dururken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li diye İzmir halkının cezalandırılması doğru değil. Recep Tayyip Erdoğan İzmir’den de oy aldı. İzmir’den AK Partili vekiller çıktı. Ben seçmenlerin siyasal tercihleri dolayısıyla ekonomik ve siyasal anlamda cezalandırılması kimseye fayda getirmez. Kimse size oy vermese bile madem ki milletin özgürlüğüne, iradesine saygı duyuyor ve hakimiyet kayıtsız şartsız milletin diyorsak o zaman milleti siyasal tercihleri dolayısıyla yargılamamak, sorgulamamak ve cezalandırmamak gerekir. Aklın egemen olacağını düşünüyorum. Bu sorunun çözülmesi İzmir halkı için önemli.” dedi.

"Çağatay Güç’ü yakından tanırım"

Son olarak, CHP İzmir'in yeni seçilen İl Başkanı Çağatay Güç ile ilgili de konuşan Zeybek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Çağatay Güç, Aliağa Belediye Başkan adayımızdı. Sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. Ben yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım.

Türkiye’nin tüm coğrafyalarındaki belediye başkan adaylarını MYK’ya getiren kişiyim. Çağatay Güç’ü çok yakından tanıyorum. Genç ve başarılı bir arkadaşımız. Onun il başkanlığında ilk yapılacak yerel seçimlerde CHP’nin kazanacağının müjdesini verebilirim."