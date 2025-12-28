Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sosyal Yaşam Kampüsü, bu yıl da kalpleri ısıtan bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, düzenlenen "Yeni Yıla Merhaba" partisinde bir araya gelerek 2026 yılını coşkuyla karşıladı. Dayanışma ruhunun ön plana çıktığı gecede, İzmir’in çınarları müzik ve dans eşliğinde unutulmaz anlar yaşarken, kentin yönetim kadrosu da bu özel anlarda onlara eşlik ederek "yalnız değilsiniz" mesajını yineledi.

Buca'da sevgi ve Umut dolu buluşma

Buca’da yer alan kampüs içerisinde gerçekleştirilen geleneksel yılbaşı kutlamasına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı temsilen katılan Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, Şube Müdürü Cihangir Çetintaş ve yerleşke yöneticileri iştirak etti. Huzurevi sakinlerinin heyecanına ortak olan protokol üyeleri, her bir masayı tek tek ziyaret ederek büyüklerin yeni yıl dileklerini dinledi. Programda, hayatın her evresinde toplumsal katılımın önemi vurgulanırken, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri sergilendi.

Renkli sahneler ve müzik ziyafeti

Gecenin en sempatik anlarından biri, huzurevi sakinlerinden Müslüm Sevgier’in Noel Baba kostümüyle sahne alması oldu. Sevgier, elindeki çikolata sepetiyle tüm konuklara tatlı bir ikramda bulunarak yüzlerde tebessüm oluşturdu. Huzurevi sakinleri adına söz alan Turgut Temur ise yeni yılın kardeşlik ve sevgiyle harmanlanmış bir umut dönemi olduğunu ifade eden duygu dolu bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından Temur ve Semra Dinçer, kendilerine sunulan imkanlar için teşekkürlerini sunarak Dr. Yıldır ve Prof. Dr. Okyay’a çiçek takdim etti. Ardından sahne alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası, icra ettikleri seçkin eserlerle dinleyenlere tam bir müzik şöleni sundu.

"Sizler bu kentin asli sahiplerisiniz"

Etkinlikte yaptığı konuşmada yaş almanın sadece takvim yapraklarının dökülmesi değil, bir birikim sanatı olduğunu dile getiren Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, huzurevi sakinlerine hitaben anlamlı mesajlar verdi. İzmir’in bugünkü güzelliğine ulaşmasında her bir büyüğün emeği olduğunu hatırlatan Yıldır, yaşlılığın bir köşeye çekilme dönemi olmadığını aksine deneyimin baş tacı edildiği bir süreç olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediyesi olarak her bireyin kendini kıymetli hissettiği bir şehir inşa etmeye çalıştıklarını belirten Yıldır, "Bu şehirde kimsenin yalnız kalmasına izin vermeyeceğiz" diyerek kurumsal desteğin süreceğini ifade etti.

2026 için pasta kesildi, dilekler tutuldu

Gecenin ilerleyen saatlerinde tempoyu artıran huzurevi sakinleri, orkestranın çaldığı hareketli parçalarla dans ederek gönüllerince eğlendi. Yaşlarına meydan okuyan bir enerjiyle sahneyi dolduran büyükler, birlik ve beraberlik görüntüsü verdi. Gecenin finalinde ise tüm protokol üyeleri ve huzurevi sakinleri hep birlikte dev yeni yıl pastasını kesti. 2026 yılının tüm dünya için sağlık, huzur ve barış getirmesi temennileriyle son bulan kutlama, Sosyal Yaşam Kampüsü’nde uzun süre unutulmayacak bir anı olarak yerini aldı.