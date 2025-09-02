Son Mühür/ Begüm Mol- İzmir’de içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda geçen yılın aynı dönemine göre ciddi düşüş yaşandı. Eylül 2024 verileriyle karşılaştırıldığında, 2025’te barajların çoğunda hem su hacmi hem de doluluk oranlarında kayda değer bir gerileme olduğu dikkat çekti.

Güzelhisar Barajı

Geçen yıl 99,10 metre seviyesinde ve %71,12 doluluk oranına sahip olan Güzelhisar Barajı’nda, bu yıl su seviyesi 93,17 metreye, doluluk oranı ise %52,98’e düştü. Kullanılabilir su hacmi bir yılda 101 milyon 974 bin m³’ten 75 milyon 963 bin m³’e geriledi.

Balçova Barajı

Balçova Barajı’nda geçen yıl %32,54 olan doluluk, bu yıl %15,70’e indi. Kullanılabilir su miktarı da 2 milyon 480 bin m³’ten 1 milyon 197 bin m³’e düştü.

Gördes Barajı tamamen boşaldı

Geçen yıl %4,90 doluluk oranına sahip olan Gördes Barajı’nda 24 milyon 425 bin m³ kullanılabilir su bulunuyordu. Ancak bu yıl baraj tamamen boşaldı ve kullanılabilir su hacmi sıfırlandı.

Tahtalı Barajı

2024’te %19,11 doluluk ve 54 milyon 868 bin m³ kullanılabilir suya sahip olan Tahtalı Barajı, bu yıl %5,62 doluluk oranına ve 16 milyon 130 bin m³ suya kadar geriledi.

Ürkmez Barajı dörtte bire düştü

Ürkmez Barajı’nda geçen yıl 1 milyon 520 bin m³ kullanılabilir su vardı. Bu yıl rakam 518 bin m³’e düştü. Doluluk oranı ise %18,42’den %6,28’e geriledi.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı

Geçen yıl %15,46 doluluk ve 2 milyon 474 bin m³ kullanılabilir suya sahip olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı, bu yıl %0,62 seviyesine kadar düştü. Kullanılabilir su miktarı yalnızca 99 bin m³ olarak ölçüldü.

Ağustos ayında barajlardaki doluluk oranı ne kadardı?

İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesi her geçen ay düşmeye devam ediyor. 2 Ağustos 2025 verilerine göre barajların çoğunda aktif doluluk oranı tek haneli rakamlara indi.

Güzelhisar Barajı

94,84 metre göl su yükseltisi bulunan Güzelhisar Barajı, toplam 94 milyon 822 bin m³ su hacmine sahip. Bunun 82 milyon 862 bin m³’ü kullanılabilir durumda. Doluluk oranı yüzde 57,79 olarak kayıtlara geçti.

Balçova Barajı

125,42 metre seviyesinde ölçülen Balçova Barajı’nda toplam su hacmi 2 milyon 385 bin m³. Kullanılabilir miktar 2 milyon 248 bin m³ olurken aktif doluluk oranı yüzde 29,49 seviyesinde.

Gördes Barajı

204,41 metre seviyesindeki Gördes Barajı’nda toplam 16 milyon 382 bin m³ su bulunuyor. Ancak kullanılabilir miktar sadece 882 bin m³. Doluluk oranı yüzde 0,20’ye kadar düştü.

Tahtalı Barajı

İzmir’in en büyük barajlarından biri olan Tahtalı’da toplam 43 milyon 680 bin m³ su bulunuyor. 24 milyon 80 bin m³ kullanılabilir suyla birlikte aktif doluluk oranı yüzde 8,39 olarak kaydedildi.

Ürkmez Barajı

29,05 metre göl su yükseltisiyle ölçülen Ürkmez Barajı’nda toplam 1 milyon 286 bin m³ su hacmi mevcut. Bunun 911 bin m³’ü kullanılabilir durumda. Doluluk oranı yüzde 11,04 seviyesinde.

Kutlu Aktaş Barajı

11,99 metre seviyesindeki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda toplam 991 bin m³ su var. Kullanılabilir miktar ise yalnızca 491 bin m³. Doluluk oranı yüzde 3,07 olarak açıklandı.