Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir’in önemli isimlerinden geçmişte il başkanlığı, milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı gibi görevlerde de bulunmuş olan Alaattin Yüksel, CHP İstanbul İl Kongresi davasının ertelenme kararını ve 17 Ekim’de gerçekleşecek olan CHP İzmir İl Kongresi ile ilgili parti içinde devam eden tartışmaları değerlendirerek konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Alaattin Yüksel: O hakimin artık davaya bakmaması gerekiyor

CHP İl Kongresi davasında başkanlık koltuğuna kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin’in görevine devam etmesini değerlendiren ve CHP’ye dönük son zamanlarda alınan mahkeme kararlarının doğru olmadığını savunan Alaattin Yüksel, “Kurultayların iptal edilme süreci yapılıyor. Bir kayyum atanıyor. Bununla ilgili YSK'nın olumlu kararı var. Hatta YSK'nın dışında kararlara itiraz dahi edilemiyor. Kesin sonuçlarla bunun doğru olduğunu altı çiziliyor.

Ama bir mahkeme daha önce o kayyum kararını veren ve o kararla ilgili 9 mahkemeye vurulmuş ve ret edilmiş. Ankara'da yetkili bir mahkeme bakıyor bu davaya ancak İstanbul'da bir mahkeme böyle bir karar veriyor. Bununla ilgili o kararın yok hükmünde olması gerekirken, orada her hangi bir itiraz bile yok. Hakim gözetiminde yapılan bir kongredir bu ve YSK da bu kongreyi onaylıyor. Bir sorun gözükmüyor. CHP birde bu yanlış kararı veren mahkemeye karşı dava açıyor. Dava açtığında husumet doğmuş sayılır ve artık o hakimin o davaya bakmaması gerekiyor.

Onların verdiği karara göre kayyumun süresi de uzamış oluyor. Ortada seçilmiş meşru bir il başkanı var. Yasalara göre seçilmiş ve kabul edilmiş. Şimdi bir daha yeni bir süreç başladı il başkanı belki de bir ay içinde tekrar seçilecek. Bu Özgür Çelik’te olabilir başka biri de olabilir. Oradan kurultaya gidilecek bu mahkemenin direttiği nedir anlamak çok zor. Bütün bunlar olurken Türkiye'de genel başkanda bu hukuksuzluklara karşı her hafta belediye başkanlarımızı ziyaret ediyor. Onların yanında olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.

“Aslanoğlu’nun adaylığı bence doğru karar”

Ayrıca, 17 Ekim Cuma günü düzenlenecek olan ve cezavinde bulunan mevcut il başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tek aday olarak gideceği il kongresiyle ilgili de konuşan CHP’li Yüksel, Aslanoğlu’nun adaylığının doğru olduğu belirterek, vefalı bir davranış yapıldığının altını çizdi ve ekledi: “Bazı delegelerin ve üyelerin kongrenin cuma günü yapılmasını istememesi gayet doğal. Bu tabii ki delegenin ve üyenin talebi olabilir ama tek adayla gidiliyor olması çok özel bir durum nedeniyle alındığını düşünüyorum. O da nedir? CHP İl Başkanı'nın hala herhangi bir karar verilmeden bir iddia ile cezaevine atılmasıdır.

Yani bu sadece İzmir'de değil bütün Türkiye'de CHP'ye karşı maalesef yargı sopasının kullanılması anlamına geliyor. 18 başkan hapiste kayyumlar atanıyor. Masumiyet karinesi diye bir şey var. Buna göre il başkanı hala il başkanı. O hapisten çıkar ondan sonra neler olur hiç belli olmaz belki kendisi istifa eder. Suçlu olduğu ortaya çıkarsa zaten kendiliğinde il başkanlığı düşer. Ama şu anda iddia aşamasında olan bir nedenle hapiste olan bir il başkanına sahip çıkma adına bu kararın alındığını düşünüyorum. Bu vefalı bir davranıştır ve bence doğru bir karardır. Bu refleksleri de haksız bulmuyorum bunu da belirtmek isterim. Ama bu alınmış kararın arkasında durup bu süreci atlatmamız gerektiğini düşünüyorum.”