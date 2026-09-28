Son Mühür/Hüseyin Demir Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aras Kargo Spor Kulübü, 2026-2027 sezonunda Avrupa Kupalarında yer alacak. İzmir’in Avrupa hasretine son veren, emin adımlarla, büyük başarılarla ilerleyen Aras Kargo Spor Kulübü, kuruluşunun 3.yılını geride bırakıyor. Takımın kaptanı Hazal Selin Uygur, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunurken takımın uyumu ve kimyasının çok iyi olduğunu belirtti. Kaptan Uygur, takım arkadaşlarına güvendiğini belirtirken İzmir’de voleybolun gelişimine dikkat çekti.

“İzmir’i Avrupa’da temsil edeceğiz”

İzmir’i Avrupa’da en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Aras Kargo Spor Kulübü’nün kaptanı Hazal Selin Uygur, “Geçen sezon en iyi şekilde saha mücadele ederek Avrupa Kupalarına katılmaya hak kazandık. İzmir’i ve ülkemizi Avrupa’da temsil edeceğimiz için çok mutluyuz… Sezon hazırlıklarımız çok iyi, verimli geçti. Takım olarak herkes antrenmanlarda çok verimli bir şekilde çalıştı. Kupa Voley’de maçlarımız devam ediyor” diye konuştu.

“Kalıcı başarı”

İzmir ekibinin kalıcı başarısına vurgu yapan Aras Kargo Spor Kulübü’nün kaptanı Hazal Selin Uygur, “Aras Kargo Spor Kulübü, kurulduğu ilk günden itibaren başarılarla ilerliyor. İlk kurulduğunda şampiyon olarak lige çıktı. Daha sonra Sultanlar Ligi’nde kalıcı olama başarısını gösterdi. İzmir temsilcisi, play-off oynama hakkını elde ederek Avrupa biletini kaptı. Kısa sürede elde edilen bu başarılar gerçekten kolay değil. Oyuncu, antrenör, teknik ekip ve yönetimin muazzam birlikteliği ile ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

“Takıma güveniyorum”

Takım arkadaşlarına ve ekibe her zaman güvendiğini belirten Aras Kargo Spor Kulübü’nün kaptanı Hazal Selin Uygur, “Çok mutluyuz ve heyecanlıyız… Hedeflerimiz arasında tabi Avrupa Kupalarında oynamak vardı. En büyük hedefimiz ise ilk kez mücadele edeceğimiz Avrupa Kupaları’nda kupa kazanmak. Takım arkadaşlarıma ve kulübüme çok güveniyorum” ifadelerini kullandı.

“Aile ortamı”

Takımın kimyası ve uyumundan memnun olduğunu, takım içinde aile ortamının olduğunu söyleyen Aras Kargo Spor Kulübü’nün kaptanı Hazal Selin Uygur, “Takım olarak herkes tam. Bütün oyuncular elinden gelen en iyi performansı sahaya yansıtarak güzel bir şekilde mücadele ediyor. Yeni transferlerin katılımıyla herkes birbirine hemen kolay bir şekilde alıştı. Aras Kargo Spor Kulübü’nün en güzel örneklerinden birisi herkesin aile ortamında hissetmesidir. Tekrardan bu aile ortamını oluşturduk. O yüzden çok keyifliyiz ve mutluyuz” dedi.

“İzmir’i temsil etmekten gurur duyuyoruz”

Aras Kargo Spor Kulübü’nün kaptanı Hazal Selin Uygur, “Aras Kargo Spor Kulübü olarak İzmir voleybolunda 13 yıllık bir hasreti bitirdik. Sultanlar Ligine çıkmamız İzmir’deki voleybolseverleri heyecanlandırdı. Geçen sezon Göztepe Spor Kulübü’nün lige eklenmesiyle Sultanlar Ligi’nde İzmir voleybolunun gelişimi arttı. İzmir içinde evet rekabet var ama dışarıda İzmir’i temsil etmekten hepimiz gurur duyuyoruz” diye sözlerini sonlandırdı.