Son Mühür/Hüseyin Demir İzmirli milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan, başarından başarıya koşuyor. Göztepe Spor Kulübü’nün milli sporcusu, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Paris World Challenge Cup'ta paralel bar aletinde 14.633 puan ile şampiyon oldu ve altın madalya kazandı. Olimpiyat sporcusu Ferhat Arıcan, başarılarına bir madalya daha ekledi. İzmir’in büyük gururu olan Arıcan, elde ettiği madalyalarla cimnastik tarihimizde adını altın harflerle tarihe yazdırdı.

İzmirli Ferhat Arıcan’dan büyük gurur!

Göztepe Spor Kulübü’nün milli sporcusu Ferhat Arıcan, ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Fransa’da altın madalya altıktan sonra büyük coşku ve sevinç yaşayan İzmirli sporcu, antrenörü Yılmaz Göktekin ve arkadaşlarıyla kutladı. Bayrağımızı göklerde dalgalandıran Arıcan, İstiklal Marşımızı okuduğunda duygu dolu anlar yaşadı. Göztepe Spor Kulübü’nün Başkanı Mehmet Sepil ile Olimpik Branşlar Temsilcisi Deniz Durmaz, başarılı sporcuyu tebrik etti.

Federasyondan tebrik mesajı!

Türkiye Cimastik Federasyonu resmi sosyal internet sitesinden yaptığı paylaşımda, “Seninle gurur duyuyoruz kaptan! Milli sporcumuz Ferhat Arıcan, Fransa’da düzenlenen Paris World Challenge Cup’ın paralel bar aleti finalinde elde ettiği 14.633 puanla altın madalya kazandı. Sporcumuz ile antrenörlerimizi tebrik ederiz” ifadelerine yer verdi.

TMOK’dan mesaj!

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ferhat Arıcan'dan Altın Madalya! Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen FIG World Challenge Cup'ta, milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finalinde 14.633 puanlık derecesiyle altın madalya kazandı. Tebrikler” ifadelerine yer verdi.