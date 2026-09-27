Fenerbahçe borcu meselesi uzun süredir tribünlerin de gündemindeydi. Genel kurulda bu rakamın yanında harcamalar, eski dönemden kalan bonservis ödemeleri ve yeni projeler de tek tek konuşuldu.

Salonda gergin anlar da yaşandı, sert çıkışlar da. Ama günün sonunda üyelerin aklında kalan asıl şey, kulübün sırtındaki yükün büyüklüğü oldu.

Fenerbahçe borcu kısa ve uzun vadede nasıl dağılıyor?

Vodina'nın paylaştığı tabloya bakınca borcun büyük kısmının kısa vadeli olduğu hemen görülüyor. 17 milyar 265 milyon TL tutarındaki yükümlülük bir yıl içinde ödenmesi gereken kalemlerden oluşuyor. Geri kalan 10 milyar 556 milyon TL ise uzun vadeye yayılmış durumda.

Bu dağılım kulüp yönetimi açısından hiç de rahat bir tablo değil. Çünkü kısa vadeli borcun ağırlığı, önümüzdeki aylarda nakit akışının çok iyi yönetilmesi gerektiği anlamına geliyor.

Barış Göktürk'ten harcama tepkisi

Kürsüye çıkan Başkan Vekili Barış Göktürk, geçen sezonun harcamalarına sert bir dille yüklendi. Göktürk'ün verdiği rakamlara göre kulüp 2025/26 sezonunda 457 milyon euro gelir elde etti ama aynı dönemde harcanan para 611 milyon euroya çıktı. Aradaki farkın nasıl kapatıldığı da salonda uzun uzun tartışıldı.

Aziz Yıldırım da konuşmasında bazı bonservis borçlarını tek tek sıraladı. Batshuayi, Szymanski, Cengiz Ünder, En-Nesyri, Skriniar ve Ederson gibi isimler için ödenmesi gereken taksitler hâlâ kulübün önünde bekliyor. Yıldırım ayrıca yaklaşık 180 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptıklarını ve paranın kasaya girmeye başladığını söyledi.

Stadyum projesi ve ibra sonucu

Genel kurulda umut veren başlık ise stadyum oldu. Nihat Özbağı, yaklaşık 50 milyon euroya mal olacak yenileme projesinin bütün masrafını kulübe yük olmadan kendisinin karşılayacağını açıkladı. Projenin Kasım 2027'de bitmesi ve bilet ile localardan yılda 25 milyon euro civarında gelir getirmesi hedefleniyor.

Toplantının sonunda oylamaya geçildi. Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim, 1 Mart-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan idari ve mali çalışmalar nedeniyle oy çokluğuyla ibra edildi.