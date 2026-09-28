Sarı-kırmızılı ekipte 8 Ağustos’ta Trabzonspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve bu sezon hiçbir lig müsabakasında görev yapamayan Gambiyalı stoper Sonko Sundberg tamamen sağlığına kavuştu. Takımla birlikte antrenmanlara başlayan Sundberg’in yanı sıra sakatlığı nedeniyle son iki maçı kaçıran Tanzanyalı orta saha Novatus Miroshi de sakatlığını atlatarak idmanların tamamında yer aldı.

Sarı-kırmızılılar Eyüpspor maçına tam kadro hazırlanıyor

İzmir temsilcisinde sakatlar kervanındaki bir diğer isim olan Brezilyalı savunmacı Allan Godoi’nin de geri dönüşü yakın. Ligin 2. haftasındaki Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan ve 4 maçtır sahalardan uzak kalan Godoi’nin son tedavilerinin yapıldığı ve hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Öte yandan, 2 maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan sağ bek Ogün Bayrak da görev verilmesi halinde Eyüpspor maçında forma giyebilecek. Godoi'nin de katılımıyla birlikte teknik direktör Stanimir Stoilov, uzun bir aradan sonra ilk kez tam kadro çalışma imkânı bulacak.