Son Mühür/Hüseyin Demir 2026-2027 sezonu Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup maçları 27-28-29 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde başladı. 1.Grup’ta yer alan Aras Kargo Spor Kulübü, Göztepe Spor Kulübü ile İlbank kozlarını paylaşıyor. İlk müsabakada İzmir derbisinde Kargo ile Göztepe, TVF Burhan Felek Vestel Spor Salonunda karşılaştı. Aras Kargo, sarı kırmızılılara set vermeden sahadan 3-0 galip ayrıldı. Filedeki İzmir derbisi Tabii spor üzerinden yayınlandı. İzmirli voleybolseverler müsabakayı canlı izledi.

İzmir derbisini Aras Kargo kazandı!

Başantrenör Suphi Doğancı yönetimindeki Aras Kargo, ikinci maçında yarın saat 19:00’da İlbank ile TVF Burhan Felek Vestel Spor Salonunda karşılaşacak. Göztepe Spor Kulübü ise Salı günü İlbank ile saat 19:00’da oynayacak. Radoslav Arsov yönetimimdeki İzmir’in Sultanları, ikinci maçında mutlak galibiyet hedefliyor.

“Devam eden hazırlık sürecimiz var”

Galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu belirten Aras Kargo Spor Kulübü’nün sporcusu Dilek Kınık Ekşi, “Galibiyet aldığımız için mutluyuz. Bizim için devam eden hazırlık süreci var. 3-0 gibi güzel bir galibiyetle başlamak bizim için çok önemli. Mutluyuz, yarın yeni bir maçımız olacak. Ona çalışacağız. Galibiyet her zaman güzeldir” dedi.

“Takımımız tam olarak hazır değil”

Takımının henüz tam olarak hazır olmadığını belirten Aras Kargo Spor Kulübü’nün başantrenörü Suphi Doğancı, “Sezonun ilk resmi maçına çıktık. İlk resmi maçta ilk galibiyetimizi aldığımız için mutluyuz. Henüz halen yüzde yüz olarak hazır olduğumuzu söylememiz mümkün değil. Bu maçları da hazırlığımızın bir parçası olarak düşünüyoruz. Özellikle ikinci setin başından itibaren takım ritmini bulmaya başladı. Maçı da güzel bir skorla bitirmeyi başardık, bundan dolayı da memnunuz. Şimdi önümüze bakacağız” ifadelerini kullandı.