Giresun Sanayispor-Beşiktaş maçında yaşanan bu tablo, Giresun temsilcisinin sezon başından beri boğuştuğu sorunları bir kez daha gözler önüne serdi. Kulüp, ligin 3. haftasındaki 1207 Antalyaspor karşılaşmasına da çıkmadı ve kısa sürede ikinci kez aynı duruma düştü.

Giresun Sanayispor-Beşiktaş maçında neler yaşandı?

Planlanan saatte Beşiktaş ve hakem ekibi sahada hazır bekledi ama Giresun Sanayispor tarafında oyunu başlatacak bir kadro oluşmadı. Hakemin kararıyla mücadele oynanamadan tatil edildi. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ise yaptığı açıklamada, rakibin sahaya eksik oyuncuyla geldiğini ve bu yüzden maçın hakem tarafından durdurulduğunu duyurdu.

Karşılaşma öncesinde puan tablosunda iki takım arasında ciddi bir fark vardı. Giresun Sanayispor henüz puan toplayamadı, Beşiktaş ise 9 puanla dördüncü sıradaydı. Şimdi gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği kararda. Talimatlar gereği ev sahibi ekip için hükmen mağlubiyet gündeme gelebilir.

Maddi sıkıntılar sezonun başından beri sürüyor

Giresun ekibinin zor günleri aslında ilk haftada kendini gösterdi. Takım, Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladığı açılış maçına maddi imkânsızlıklar yüzünden sadece 9 futbolcuyla çıktı. Oyun içinde gelen sakatlıklarla sahadaki oyuncu sayısı iyice azaldı ve karşılaşma, oyun kuralları gereği erken bitti.

Bu maçın ardından kulüp yönetimi sessizliğini bozdu. Yönetim, zor şartlara rağmen formayı giyen oyunculara ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Takımın ayakta kalabilmesi için de şehirdeki iş insanlarına, kurumlara ve sporseverlere destek çağrısında bulundu. Ancak son iki hafta, beklenen desteğin henüz gelmediğini açıkça gösterdi.

Giresun Sanayispor'un geçmişi ve lig serüveni

Giresun Sanayispor, 1986 yılında kurulan bir Giresun kulübü. Sponsorluk anlaşması nedeniyle Prolift Giresun Sanayispor adıyla da biliniyor. İç saha maçlarını 75. Yıl Futbol Sahası'nda oynuyor.

Kadın futbol takımı, 2019-2020 sezonunda 3. Lig 6. Grup'ta rakiplerine büyük fark atarak zirvedeydi. Pandemi nedeniyle lig erken bitince 2. Lig'e yükseldi. 2024-2025 sezonunu 1. Lig'de ikinci sırada tamamlayan ekip, bu başarıyla birlikte Süper Lig biletini aldı ve 2025-2026 sezonunda en üst seviyede mücadele etmeye başladı. Bugün ise kulübün önünde, sahaya takım çıkarabilmek gibi çok daha temel bir sınav var.