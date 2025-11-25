Bergama Kızılay Şubesi, Gazze Şeridi’nde süregelen derin insani kriz nedeniyle kritik bir sosyal sorumluluk inisiyatifi başlattı. Bergama, Dikili ve Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği içinde hayata geçirilen "Bir Günlük Harçlığım Gazze’ye Umut Olsun" projesi, hem Gazze’deki mazlum halka destek olmayı hem de okul çağındaki öğrencilerin empati, yardımlaşma ve paylaşım bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

Projeye üç ilçeden kurumsal destek

24-28 Kasım tarihleri arasında eş zamanlı olarak uygulanacak olan projeye, bölgedeki eğitim kurumlarından tam destek geldi. Projenin paydaşları ve destekçileri arasında, Bergama Kızılay Şube Başkanı Mehmet Aydın'ın yanı sıra, Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus, Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz ve Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Derelioğlu yer alıyor. Bu geniş iş birliği, projenin bölgede geniş kitlelere ulaşması açısından büyük önem taşıyor.

Kızılay Şube Başkanı Aydın: "Mazlumlara karşı vicdanın somut yansıması"

Projenin çıkış amacını ve detaylarını paylaşan Bergama Kızılay Şube Başkanı Mehmet Aydın, insani krize karşı sessiz kalınmayacağını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Gazze'de yaşanan insanlık dramı sebebiyle zor günler geçiren çocuklara ve ailelere el uzatmak, aynı zamanda öğrencilerimizde iyilik ve paylaşma duygularını pekiştirmek amacıyla bu anlamlı projeyi başlatma kararı aldık. 24-28 Kasım tarihleri arasında sürecek bu seferberlik, sadece öğrencilerimizin vicdanını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Türk milletinin tarih boyunca mazlumlara karşı gösterdiği yardımseverlik ve vicdanın somut bir yansıması olacaktır."

Başkan Aydın, projeye destek veren tüm eğitim müdürlerine, öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve hayırsever vatandaşlara şükranlarını sunarak, bu dayanışma ruhunun önemini vurguladı.