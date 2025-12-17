İzmir’in Bornova ilçesinde gece saatlerinde infial yaratan bir olay meydana geldi. Yeşilova Mahallesi sınırları içerisinde, seyir halindeki bir otomobilin penceresinden çevreye rastgele ateş açan ve bu anları sosyal medya platformları üzerinden bir gövde gösterisine dönüştüren şahıs, emniyet güçlerinin koordineli çalışmasıyla kısa sürede adalete teslim edildi. Toplum huzurunu doğrudan hedef alan bu olayda, zanlının hem silahlı saldırı anları hem de husumetlisine yönelik sarf ettiği ağır tehditler dijital delil olarak kayıtlara geçti.

Hareket halindeki araçtan korku dolu dakikalar

Olayın ayrıntılarına göre, 21 yaşındaki A.Y. isimli şahıs, gece karanlığında bir otomobille sokakları gezdiği sırada elindeki tabancayla dehşet saçtı. Araç içerisindeki arkadaşına o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiren zanlı, sadece silah kullanmakla kalmayıp, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen bir kişiye yönelik korkunç ifadeler kullandı. Görüntülerde şahsın, hedef aldığı kişiye hitaben küfürler savurarak, "Kaan bak sokağına girdim" dediği ve ardından peş peşe tetiğe bastığı anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İzmir emniyetinden üçlü koordinasyonla hızlı müdahale

Söz konusu görüntülerin sosyal mecralarda hızla yayılmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü birimleri vakit kaybetmeden teyakkuza geçti. Halkın can güvenliğini hiçe sayan bu cüretkar saldırı üzerine; Asayiş Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir operasyon başlattı. Titizlikle yürütülen teknik ve fiziki takipler neticesinde, zanlının kimlik bilgileri ile gizlendiği adres, olaydan çok kısa bir süre sonra emniyet birimlerince deşifre edildi.

Adaletten kaçamadı: Şüpheli gözaltında

Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği seri baskınla yakalanan 21 yaşındaki A.Y., polis ekipleri tarafından kelepçelenerek emniyet binasına götürüldü. Kamu düzenini bozmaya yönelik bu girişimin ardından gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki sorgu ve yasal işlemlerinin sürdüğü bildirildi.