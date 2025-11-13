Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 13 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10560 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir ilinin üç ilçesine bağlı toplam 19 mahallede arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanması kararlaştırıldı. 12 Kasım 2025 tarihinde alınan bu karar, tarım arazilerinin verimini artırmayı ve modern sulama tekniklerine uygun hale getirmeyi amaçlayan önemli bir adım oldu.

Karar kapsamındaki ilçeler ve mahalleler

Cumhurbaşkanı Kararı'nın ekinde yer alan listede, İzmir'in Bergama, Dikili ve Kınık ilçelerine bağlı toplam 19 mahalle belirlendi. Listenin büyük bir bölümü Bergama ilçesini kapsarken, Dikili ve Kınık'tan da birer mahalle projeye dahil edildi.

Toplulaştırma kararı alınan yerleşim yerleri

Bergama (17 Mahalle): Armağanlar, Aşağıkırıklar, Balaban, Bozköy, Çamköy, Eğrigöl, Gaylan, Karahidirli, Kaşıkçı, Kurfallı, Ovacık, Sağancı, Şindel, Süleymanlı, Tekkedere, Yenikent ve Zeytindağ.

Dikili (1 Mahalle): Murtacaalı.

Kınık (1 Mahalle): Musacalı.

Uygulama yetkisi DSİ'de: Kamu yararı gözetilecek

Kararın uygulanma yetkisi, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun'un ek 9. maddesi uyarınca DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’ne verildi. Resmi notta, bu projenin temel amacının kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerini hayata geçirmek olduğu belirtildi.

Uygulama kapsamında, tarım parsellerinin parçalılığına son verilmesi, dağınık arazilerin birleştirilerek daha ekonomik ve verimli bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Bu hizmetler, aynı zamanda modern sulama altyapısının kurulması için de zemin hazırlayacak.

Proje dışında kalacak alanlar belirlenecek

Karar metninde, proje sınırları içerisinde yer alsa dahi, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi kriterlerine uygun olmadığı değerlendirilen alanların toplulaştırma haricinde bırakılacağı özellikle belirtildi. Bu, uygulamanın teknik ve coğrafi şartlara göre titizlikle yürütüleceğini gösteriyor. Uygulama ile birlikte bölge tarımında verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından önemli gelişmeler bekleniyor.