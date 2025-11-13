İzmir’de narkotik ekipleri, Bornova ilçesinde sokak satıcılarına yönelik önemli bir operasyona imza attı. Bir araçla yüklü miktarda uyuşturucu hap sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, aracı takibe alarak operasyon düzenledi.

İstihbarat üzerine araç durduruldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iz sürmeye başlayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova’da uyuşturucu madde bulunduğu değerlendirilen aracı belirledi. Takibe alınan araç operasyonla durduruldu.

168 bin 448 sentetik ecza ele geçirildi

Araçta yapılan aramada tam 168 bin 448 adet uyuşturucu nitelikli sentetik ecza bulundu. Ele geçirilen miktar, son dönemlerin en yüksek yakalamalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Şüpheli yakalandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.Ü. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, sevkiyat şüphesi ve ele geçirilen yüksek miktardaki uyuşturucu nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.