Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 ilçede başlattığı asfalt seferberliği kapsamında çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde görev yapan İZBETON ekipleri, Aliağa Helvacı Mahallesi Sanayi Bölgesi Caddesi’nde asfalt serimine başladı.

Başkan Tugay çalışmaları inceledi

Bölge halkının ve sanayi esnafının yoğun talebi üzerine başlatılan çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da yerinde takip etti. Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç’ten bilgi alırken, vatandaşların taleplerini de dinledi.

6 bin ton sıcak asfalt serilecek

İZBETON ekipleri, zemin düzeltmelerinin ardından iki kilometrelik yol hattında toplam 6 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek. Çalışmalar tamamlandığında sanayi yolu daha güvenli ve konforlu hale gelecek.