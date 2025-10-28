Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin çevre yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. 450 milyon liralık yatırımla tamamlanan Ayrancılar–Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi, 31 Ekim 2025 Cuma günü saat 11.00’de düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Açılış, Torbalı Mahallesi Kızıldamlar Mevkii’nde gerçekleştirilecek.

İzmir’in en büyük üçüncü atıksu arıtma tesisi olan bu dev yatırım, günde 25 bin metreküp atık suyu arıtma kapasitesine sahip. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte, çevre kirliliğinin önlenmesi, Küçük Menderes Havzası’nın korunması ve halk sağlığının güvence altına alınması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla hayata geçirilen tesis, İzmir’in atıksu altyapısını güçlendirerek çevre yatırımlarında yeni bir dönemin kapısını aralayacak