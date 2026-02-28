İzmir’in Tire ilçesinde, hatalı sollama yaptığı öne sürülen bir otomobilin karşı yönden gelen kamyonla çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Torbalı-Tire yolunda çarpışma

Kaza, saat 13.30 sıralarında Torbalı-Tire kara yolu Akkoyunlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Torbalı istikametinden Tire yönüne ilerleyen ve plakası ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen beyaz renkli otomobil, iddiaya göre hatalı sollama manevrası yaptı. Bu sırada karşı şeritten gelen kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, savrularak yol kenarındaki tarlaya girdi.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza, aynı güzergahta seyreden başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kamyonla çarpıştığı, çarpmanın ardından kendi ekseni etrafında döndüğü ve tarlaya savrulduğu anlar yer aldı.