TFF 2’nci Lig 28’inci hafta karşılaşmasında İnegölspor, sahasında konuk ettiği Bucaspor 1928’i 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, etkili oyunuyla mücadeleyi farklı kazanarak hanesine üç puanı yazdırdı. Karşılaşmayı hakemler Abdulbaki Ayyıldız, Volkan Esen ve Erkan Akbak yönetti. İnegölspor’a galibiyeti getiren goller Taner Gümüş ve Yasin Ozan’dan gelirken, Doğan Çamlı’nın kendi kalesine attığı gol ile Hasan Alp Altınoluk’un kaydettiği gol skoru belirledi. Ev sahibi ekipte Yusuf Tursun sarı kart gören isim oldu.

İlk 11’ler sahaya çıktı

İnegölspor mücadeleye Emre Şeker, Ahmet Özkaya (88’inci dakikada Mete Sevinç), İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan (88’inci dakikada Hasan Alp Altınoluk), Hüseyin Afkan (76’ncı dakikada Taha Cebeci), Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun (76’ncı dakikada Özcan Aydın) ve Enes Yılmaz ilk 11’iyle başladı.

Bucaspor 1928 ise sahaya Muhammed Furkan Şanlı, Muzaffer Buğra Hotur, Emir Bilgin (46’ncı dakikada Arda Koca), Buğra Çiçek (59’uncu dakikada Ali Pervanlar), Doğan Çamlı, Osman Işıklı, Berke Örer (80’inci dakikada Ahmet Geçgel), Oğuz Taylan Caner, Yağız Mete Daş (46’ncı dakikada Burak Bozkuyu), Umut Hepdemirgil (46’ncı dakikada Dorukhan Dülger) ve Mecit Sercan Derniz kadrosuyla çıktı.

Bu sonuçla İnegölspor sahasında önemli bir galibiyet elde ederken, İzmir ekibi Bucaspor 1928 haftayı puansız kapattı.