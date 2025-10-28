İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında Konak ilçesindeki metruk bir binada uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

İhbarı değerlendiren ekipler, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alarak operasyon başlattı. Arama çalışmaları narkotik köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Metruk evde uyuşturucu cephaneliği bulundu

Polis ekiplerinin yaptığı detaylı aramalarda, evin çeşitli bölmelerine gizlenmiş halde 28 kilo 240 gram uyuşturucu, 2 kilo 166 gram uyuşturucuve 29 bin 350 adet uyuşturucu ele geçirildi.

Bulunan maddelerin bir kısmının satışa hazır halde paketlendiği, bir kısmının ise toptan dağıtım için hazırlandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Operasyon kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.