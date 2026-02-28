Son Mühür/ Merve Turan - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından düzenlenen sempozyum, DEÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda yoğun katılımla başladı. Programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Bayrak, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuğra Gençpınar, akademisyenler, sağlık profesyonelleri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

“Türkiye’de bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz”

Sempozyumun açılışında konuşan Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, üniversitenin sağlık alanındaki öncü rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, sağlık alanındaki bilimsel gelişmelere katkı sunmaya ve geleceğin hekimlerinin yetişmesine destek olmaya devam ediyoruz. Bu sempozyum ile Türkiye’de bir ilke imza atmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.”

Canlı cerrahi yayınıyla eğitim fırsatı

İki bölümden oluşan programın ilk kısmında menisküs cerrahisinde güncel teknikler ve tedavi yaklaşımları uzman hekimlerin sunumlarıyla ele alındı. İkinci bölümde ise Türkiye’de ilk kez menisküs kök tamiri ve menisküs transplantasyonu ameliyatları aynı sempozyum kapsamında canlı cerrahi yayını eşliğinde gerçekleştirildi. Uygulama, katılımcılara cerrahi süreci eş zamanlı izleme ve bilimsel değerlendirme imkânı sundu.

Menisküs transplantasyonu ameliyatını gerçekleştiren DEÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Kehribar, organizasyonun önemine vurgu yaptı.

“Türkiye’nin dört bir yanından uzmanlar DEÜ’de buluştu”

Doç. Dr. Lokman Kehribar, sempozyuma ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Bugün bizim için özel bir gün oldu. Anatomisinden cerrahisine, tedavisinden ameliyatına, spora dönüş sürecinden rehabilitasyona kadar pek çok başlıkta, Türkiye’nin dört bir yanından gelen değerli hocalarımız sunumlar gerçekleştirdi. Programın ikinci bölümünde ise canlı cerrahi ameliyatları gerçekleştirdik. Bu program, Türkiye’nin farklı illerinden çevrim içi olarak izlenirken, sempozyum salonunda bulunan katılımcılarımız da ameliyatları eş zamanlı takip ederek sorularını yöneltme imkânı buldu. Alanında önemli isimlerin tecrübelerinden faydalanmak hem bilimsel gelişim hem de eğitim açısından büyük önem taşıyor.”

Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyum, menisküs cerrahisindeki güncel yaklaşımların paylaşılmasına ve genç hekimlerin eğitimine katkı sundu. Canlı cerrahi uygulamalarıyla program, Türkiye’de bu alanda gerçekleştirilen öncü bilimsel organizasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.