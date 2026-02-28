Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kalp Ritim Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARİTMİ), yeni hizmet binasında hasta kabulüne başladı. Açılış törenine DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Aybek, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuğra Gençpınar ile çok sayıda akademisyen, hekim ve öğrenci katıldı.

“Nitelikli sağlık hizmeti sağlama konusunda kararlıyız”

Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, merkezin kuruluş sürecine ve uluslararası referans noktası haline gelmesine katkı sunan Prof. Dr. Emin Evren Özcan’a teşekkür etti. Rektör Yılmaz, üniversite yönetimi olarak hem akademik kadronun hem de sağlık hizmeti bekleyen vatandaşların en yüksek standartta hizmet alması için çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Çalışan, üreten hocalarımızın en iyi koşullarda bilimsel yetkinliklerini ortaya koyabileceği ve vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunabileceği imkânları sağlama konusunda kararlıyız.”

“Toplum sağlığına katkı sunmayı sürdüreceğiz”

Yılmaz konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Biz çalışan arkadaşlarımızın hizmetkârıyız. Hiçbir uzmanımızı, hiçbir hemşiremizi, hiçbir memurumuzu, hiçbir mühendisimizi, hiçbir hocamızı kaybetmek istemiyoruz. Fiziksel imkânlarımız zaman zaman sınırlı olsa da akademik ve sağlık kadromuzun hak ettiği fiziki şartlara kavuşmasının yakın olduğuna inanıyoruz. Bu merkezin uluslararası seviyeye taşınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yeni hizmet binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, sağlık alanında yürüttüğümüz nitelikli bilimsel çalışmalar ve sunduğumuz ileri düzey sağlık hizmetleriyle toplum sağlığına katkı sunmayı sürdüreceğiz.”

Modern altyapı, ileri tanı ve tedavi imkânı

Açılışın ardından yeni binada incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Prof. Dr. Emin Evren Özcan’dan merkezin sunduğu tanı ve tedavi hizmetleri ile teknik altyapıya ilişkin bilgi aldı. Yeni hizmet binasıyla birlikte merkezin hem akademik araştırma kapasitesinin hem de ileri düzey kardiyak ritim bozuklukları tedavi süreçlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.