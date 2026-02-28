Son Mühür- Bornova’da Kars Halil Atila İlkokulu’nun ruhsatının Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Bornova İlçe Başkanı Cihan Dağlıer, sürecin iki yıl önce yapılan başvuruya rağmen belediye tarafından sonuçlandırılmadığını öne sürdü.

Dağlıer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ruhsat başvurusunun uzun süredir bekletildiğini iddia ederek, “Ortada hukuki ya da idari bir engel bulunmamasına rağmen ruhsatın verilmemesi görevi ihmal niteliğindedir. Bornovalı hemşehrilerimiz bu süreci yakından takip etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Eğitim pazarlık konusu yapılamaz”

Açıklamasında Ömer Eşki’yi eleştiren Dağlıer, eğitimle ilgili meselelerin siyasi tartışma ya da pazarlık unsuru haline getirilemeyeceğini belirtti. Ruhsatın Bakanlık tarafından alınmasının ardından yapılan açıklamaların, belediye cephesinde bir rahatsızlığı ortaya çıkardığını söyledi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’a yönelik eleştirilerin “polemik amacı taşıdığını” öne süren Dağlıer, “İzmirliler hizmet üreten anlayışı takdir eder, icraat ortaya koyamayan yönetimlere ise gerekli cevabı verir” dedi.

Dağlıer’in açıklamasının tamamı şu şekilde;

"Anlaşılan o ki, Kars Halil Atila İlkokulu ruhsatının Bakanlığımız tarafından alınması, CHP içinde saklanmaya çalışılan rahatsızlığı gün yüzüne çıkarmış görünüyor.

Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan’a laf atma çabanızın çaresiz polemik arayışından başka amacı olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Şunu iyi bilin, İzmirliler hizmet edeni baş tacı etmeyi de, bu şehirde tek bir icraat ortaya koyamayan anlayışa parmak sallamayı da, had bildirmeyi de çok iyi bilir.

Eğitim hakkını pazarlık unsuru haline getirip şart koşan iş bilmez “ŞARTLI BELEDİYE BAŞKANI” Ömer Eşki, abilerinden oldukça azar işitmiş olacak ki, iki yıl boyunca oyalayıp vermediği okul ruhsatı Bakanlığımız tarafından alınınca, partisinin AKTARMALI VEKKİLLERİNE ve yöneticilerine açıklama yapmak zorunda kalmış. Bu durum artık örtbas edilemeyecek kadar açık bir beceriksizlik ve acziyet itirafıdır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iki yıl önce yaptığı başvuruya rağmen ortada ne hukuki bir engel ne de idari bir zorunluluk yokken ruhsatın verilmemesinin, görevi ihmal niteliğinde olduğunu Bornovalı hemşehrilerim gayet iyi biliyor.

Bunun yanında, şehrin eğitim hakkını görmezden geldiği yetmezmiş gibi, sözde meydan projesine ilk olarak nereden başlandığını biliyor musunuz? Önce Kars Okulu’nu yerinden kaldırmakla başlayan bu akıl dışı projede, ‘Bu dönem olmazsa önümüzdeki dönem yapacağız’ diyen Şartlı Başkan, projeyi daha başlamadan önümüzdeki döneme havale ederek başarısızlığını ilan etmiştir.

Eğitimle ilgili meseleleri pazarlık konusu yapmak yerine İzmir’e olan borcunuzu ödeyin. Bornovalılar sizden icraat bekliyor; Bornova’ya somut eserler kazandırın ve bu şehre eser bırakma sorumluluğunuzu yerine getirin. Yoksa Bornova’ya tek bir eser kazandıramayan, projeleri felç eden yönetim olarak tarihe geçeceksiniz.