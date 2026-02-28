TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta farklı hedefler doğrultusunda mücadele eden ezeli rakipler Karşıyaka ile Altay, İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek. İki kulübün ortak kullanımındaki Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda Karşıyaka’nın ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Ev sahibi Karşıyaka’da bilet fiyatları numaralı tribün için 300 TL, VIP A tribünü için 750 TL, VIP C tribünü için 1250 TL ve maraton tribünü için 100 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılı taraftarların biletlere yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Sezonun ilk yarısındaki mutabakat doğrultusunda misafir tribünde yer alacak Altay taraftarları için ayrılan kale arkası biletler ise 35 TL’den satışa sunuldu ve siyah-beyazlı yönetime teslim edildi.

Sezonun ilk yarısında ev sahibi konumunda olan Altay yönetimi, Karşıyaka taraftarı için deplasman tribünü biletlerini 35,5 TL’den satışa çıkararak jest yapmıştı.

Karşıyaka play-off hattında, Altay düşme hattından uzaklaşma peşinde

Geçen hafta Nazillispor’u 10-0 mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza atan Karşıyaka, üst üste ikinci zaferini elde etti. Son dört maçtır yenilgi yüzü görmeyen yeşil-kırmızılı ekip, 47 puanla üçüncü sırada ve play-off hattındaki yerini koruyor.

Üç haftadır kaybetmeyen Altay ise 20 puanla alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Siyah-beyazlı kulübün sezon içinde eski yabancı kalecisi Stachowiak’a olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 6 puanı silinmişti.

Bir asrı aşan rekabet

İzmir’in köklü kulüplerinden 1912’de kurulan Karşıyaka ile 1914’te kurulan Altay, bu sezonun ilk yarısında 7 yıl aranın ardından yeniden karşılaşmış, mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Karşıyaka’nın öne geçtiği maçta Altay son dakikalarda bulduğu golle beraberliği sağlamıştı.

1959’dan bu yana ulusal organizasyonlarda oynanan 58 resmi maçta Altay 24 galibiyet elde ederken, Karşıyaka 13 kez sahadan üstün ayrıldı. Taraflar 21 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Rekabet; Süper Lig’de 28, 1’inci Lig’de 19, Türkiye Kupası’nda 8, 2’nci Lig’de 2 ve 3’üncü Lig’de bu sezon 1 maçta yaşandı.

Altay bu kez stadında konuk

2021 yılında yenilenerek açılan ve kulübün efsane ismi Mustafa Denizli’nin adını taşıyan Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda Altay bu kez misafir takım olarak sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı taraftarlar mücadeleyi deplasman tribününden takip edecek.

Altay’da kaleci Semih, stoper Arif ve kanat oyuncusu Mehmet Nur sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Cezaları sona eren Ege ile Ünal Alihan forma giyebilecek. Hafif sakatlığı bulunan Emre’nin durumu ise maç saatinde netleşecek.

Tolga Ünlü eski takımına karşı

Karşıyaka’nın en tecrübeli isimlerinden Tolga Ünlü, daha önce şampiyonluk ve küme düşme süreçleri yaşadığı Altay’a bu kez rakip olacak. 2021’de 1’inci Lig Play-Off şampiyonluğu yaşayan ve 2022’de Süper Lig’den düşen kadroda yer alan 36 yaşındaki oyuncu, geçen sezon devre arasında Altay’dan ayrılmıştı. Bu sezon Karşıyaka forması giyen Tolga, play-off hedefi doğrultusunda mücadele ediyor.

Karşıyaka’da sakatlığı bulunan Alpay’ın iyileştiği, cezası sona eren yeni transfer İlyas’ın ise ilk kez forma giymeye hazırlandığı bildirildi. Antrenmanda sakatlanan stoper Ensar’ın durumunun ise belirsizliğini koruduğu öğrenildi.