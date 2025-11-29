İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. üzerinden taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. 1 Temmuz’da yürütülen operasyonda 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 139 kişi gözaltına alındı.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından Soyer, Aslanoğlu ve Kaya’nın da aralarında yer aldığı bazı isimler tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte üç ayrı suç başlığı üzerinden 3 farklı iddianame hazırlandı. Heval Savaş Kaya, tüm iddianamelerde sanık olarak yer aldı.

İş makinesi ve araç kiralama dosyasında 56 sanık yargılanıyor

“İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımında yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturmada, “edimin ifasına fesat karıştırmak” suçunun zincirleme şekilde işlendiği iddiasıyla 56 sanık hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianame İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, iddianamenin kabulüyle birlikte tutuklu sanıkların tamamı hakkında tahliye kararı verdi. Ancak Heval Savaş Kaya, kooperatif dosyasında devam eden tutukluluğu nedeniyle serbest bırakılmadı.

Duruşmanın beşinci oturumu Aliağa’da yapıldı

Tutuksuz sanıkların yargılandığı davanın beşinci celsesi, Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görüldü.

Duruşmaya kooperatif davasından tutuklu bulunan Heval Savaş Kaya ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Celsede sanık avukatları uzun savunmalar gerçekleştirdi.

Savcılık yeni bilirkişi talep etti

Avukat savunmaları sonrası söz alan iddia makamı;

14 sanığın duruşmalara katılmadığı,

Bu isimlerin adli kontrol tedbirlerinin devam etmesi,

Dosyanın emekli Sayıştay uzmanlarına gönderilmesi ve yeni bir bilirkişi raporu alınması

yönünde görüş bildirdi.

Hakimden SEGBİS uyarısı ve önemli ara kararlar

Duruşma hakimi, bazı avukatların duruşma sırasında sarf ettiği sözlerin suç unsuru oluşturup oluşturmadığının SEGBİS kayıtları incelendikten sonra değerlendirileceğini belirtti.

Ardından mahkeme şu ara kararları açıkladı:

Kamu ihale alanında uzman ve Sayıştay’dan emekli 3 bilirkişiden oluşan heyetin yeni rapor hazırlaması,

Her sanığın görev pozisyonunun tek tek belirlenmesi için ilgili kurumlara müzekkere yazılması,

Tüm sanıklar hakkında adli kontrolün devamı,

Olası kamu zararının tespiti için Sayıştay raporlarının temin edilmesi.

Duruşma 17 Nisan 2026’ya ertelendi

Ara kararların ardından İZBETON soruşturmasına ilişkin 56 sanıklı yolsuzluk davası, 17 Nisan 2026 tarihine ertelendi.