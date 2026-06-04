İzmir'e kar yağacak mı sorusunun aylar öncesinden kesin bir yanıtı bulunmuyor. Mevsimlik tahminler ancak sıcaklık ve yağışın normalin altında mı üstünde mi seyredeceğine dair eğilim veriyor. Belirli bir güne ya da kente özel kar tahmini ise ancak birkaç gün kala yapılabiliyor.

İzmir'e kar yağacak mı, mevsimlik tahminler ne söylüyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mevsimlik modeli; deniz suyu sıcaklıkları, El Niño-La Niña olayları ve atmosfer salınımları gibi büyük ölçekli etkenleri değerlendiriyor. Bu model bir mevsimin genel karakterini "normal civarı, altı ya da üstü" biçiminde özetliyor. Ancak yerel ve kısa süreli kar olaylarını bu ölçekte göstermek mümkün olmuyor. Yani "İzmir'e şu tarihte kar yağacak" türünden bir çıkarım, uzun vadeli tahminden elde edilemiyor.

İzmir'e kar yağacak mı, geçmiş kışlar ipucu veriyor mu?

İzmir kent merkezine kar nadiren iniyor; düştüğünde de genellikle kısa sürüyor ve hızla eriyor. Buna karşın ilin yüksek kesimleri bambaşka bir tablo çiziyor. Ödemiş'e bağlı Bozdağ, her kış düzenli kar alan ve kayak merkezine ev sahipliği yapan bir nokta. Kemalpaşa ve Ödemiş yaylaları gibi rakımı yüksek bölgelerde de kar, kıyı kesime göre çok daha olağan.

İzmir'e kar yağacak mı sorusunun cevabı ne zaman belli olur?

Güvenilir kar tahmini için kışın yaklaşması ve modellerin kısa vadeye girmesi gerekiyor. En sağlıklı bilgi, olaydan birkaç gün önce MGM'nin günlük ve beş günlük tahminlerinden alınıyor. Mevsim ortasında yayımlanan haftalık değerlendirmeler de soğuk hava dalgalarının yaklaşıp yaklaşmadığını gösteriyor. Bu nedenle kar planı yapanların kış aylarında güncel tahminleri takip etmesi en doğru yöntem.

İzmir'de kar merakı her yıl sürse de net yanıt, ancak takvim kışa döndüğünde ortaya çıkıyor.