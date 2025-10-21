Son Mühür/ Osman Günden - Kuruluşunun 35. yılını kutlayan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Ege Orman Vakfı iş birliğiyle “EGİAD 35. Yıl Otoyol Ağaçlandırması Projesi”ni başlattı. İzmir–Çeşme Otoyolu kenarında 2.150 fidan dikilecek proje, sürdürülebilir bir gelecek için iş dünyasına çevreye duyarlılık çağrısı niteliğinde.

Yeşil geleceğe anlamlı bir adım

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), 35. kuruluş yıldönümünde doğaya değer katan anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Ege Orman Vakfı iş birliğiyle başlatılan “EGİAD 35. Yıl Otoyol Ağaçlandırması Projesi”, İzmir–Çeşme Otoyolu kenarında, Karaburun Kavşağı yakınında gerçekleştirilecek. İmza töreninde EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı ve Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk arasında protokol imzalandı. Proje kapsamında 2.150 adet fidanın toprakla buluşması planlandı.

Özhelvacı: “Doğaya karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz”

Törende konuşan EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, İzmir’de artan orman yangınlarının herkesi derinden etkilediğini belirtti: “Son yıllarda yaşanan orman yangınları doğanın ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. EGİAD olarak doğaya karşı sorumluluğumuzu her zaman yerine getirdik. Bu yılbaşında başlattığımız Sakız Ağacı Korusu projemize şimdi bir yenisini ekliyoruz.” Özhelvacı, EGİAD’ın 35 yıllık geçmişine yakışır bir çevre yatırımı yaptığını belirterek, “Bu proje, geçmiş dönem yönetimlerinin vizyonunu geleceğe taşıyan kalıcı bir eser olacak” dedi.

“Yeşil dönüşüm hedeflerimize omuz omuza yürüyeceğiz”

Ege Orman Vakfı’nın bugüne kadar 91 bin dekar alanda 14,5 milyon fidan diktiğini hatırlatan Özhelvacı, iş birliğinin sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı: “Ege Orman Vakfı, doğanın korunması ve yeşil dönüşüm hedeflerinde örnek bir sivil toplum kuruluşu. Onların deneyimiyle el ele vererek bu anlamlı projeyi gerçekleştiriyoruz.”

Öztürk: “İş dünyasının doğaya katkısı çok önemli”

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk, iklim kriziyle mücadelede özel sektörün rolüne dikkat çekti: “Artan orman yangınları yalnızca doğayı değil, yaşam alanlarını da tehdit ediyor. İş dünyasının çevreye katkısı, sürdürülebilir bir gelecek için hayati önem taşıyor. EGİAD ile yürüttüğümüz bu proje, doğaya kalıcı bir iz bırakacak.”

Gelecek kuşaklara yeşil miras

EGİAD ve Ege Orman Vakfı arasında imzalanan 5 yıllık iş birliği protokolü, çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde ortak bir vizyonun simgesi oldu. EGİAD 35. Yıl Otoyol Ağaçlandırması Projesi kapsamında dikilecek fidanlar, yalnızca çevreye katkı değil; genç iş insanlarının doğaya duyduğu saygının da bir sembolü olarak gelecek kuşaklara aktarılacak.