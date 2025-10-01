Son Mühür/ Beste Temel - İzmir’de 1947 yılında hizmete açılan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 77 yıllık köklü geçmişiyle bugün de Türkiye’nin en önemli çocuk sağlığı merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Günlük 2 bin 500 çocuğa sağlık hizmeti sunan hastane, güçlü klinik altyapısı ve yenilikçi uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

İzmir’den Türkiye’ye uzanan sağlık köprüsü

Türkiye’nin en köklü çocuk sağlığı kurumları arasında yer alan hastane, 320 yatak kapasitesiyle her gün ortalama 2 bin 500 bebeğe ve çocuğa poliklinik hizmeti veriyor. Karabağlar’daki semt polikliniğiyle de İzmir’in farklı bölgelerine erişim sağlanıyor.

Başhekim Doç. Dr. Dilek Orbatu, hastanenin misyonunu şu sözlerle özetledi: “Çocuklarımız bizim geleceğimizdir, her biri bir emanettir. Bu anlayışla tıbbın ve bilimin en güncel imkânlarını çocuklarımız için seferber ediyoruz.”

Yenilenen servisler ve açılan yeni klinikler

Son bir yılda hastanede birçok servis modernize edildi, yeni klinikler açıldı. Özellikle 10–18 yaş grubundaki ergen çocuklara yönelik kurulan Adölesan Kliniği, büyüme-gelişme sorunları, yeme bozuklukları, madde bağımlılığı riski ve psikososyal uyum gibi konularda multidisipliner bir yaklaşım sunarak Türkiye’de sayılı merkezlerden biri olma yolunda ilerliyor.

Bunun yanında; süt oyun çocuğu 2 servisi faaliyete başlarken çocuk yoğun bakım, palyatif bakım, kardiyoloji, gastroenteroloji, büyük çocuk ve genel pediatri 1 servisleri de yenilendi.

Geleceğin hekimlerini yetiştiriyor

Hastane yalnızca sağlık hizmeti sunmakla kalmıyor, aynı zamanda uzmanlık eğitimiyle geleceğin hekimlerini de yetiştiriyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi ve pek çok yan dalda verilen eğitimlerle bugüne kadar yüzlerce doktor yetişti. Başhekim Orbatu, “Ülkemizin dört bir yanında görev yapan doktorlarımız bu hastanede yetişti, hatta uluslararası düzeyde de hizmet vermeye başladılar” dedi.

Hemşirelere sertifikalı eğitim

Çocuk Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk Acil Hemşireliği alanlarında düzenlenen Sağlık Bakanlığı onaylı eğitim programlarıyla bugüne kadar 190 hemşire meslek hayatına nitelikli bilgiyle kazandırıldı.

Farkındalık etkinlikleriyle toplum sağlığına katkı

Yalnızca tedaviyle sınırlı kalmayan hastane, yıl boyunca özel günlerde düzenlediği farkındalık etkinlikleriyle çocuklara ve ailelere destek oluyor. Orbatu, “77 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe güvenle bakıyoruz. Her çocuk, ülkemizin en değerli hazinesi” sözleriyle mesajını tamamladı.

Güçlü klinik altyapısı ve özel merkezleri

Hastane, çocuk sağlığına yönelik ana ve yan dallardaki birimleriyle kapsamlı hizmet verirken, Türkiye’de sayılı örneği bulunan özel merkezlere de ev sahipliği yapıyor. Çocuk Kalp Damar Cerrahisi, Prematüre Retinopatisi Tanı ve Tedavi Merkezi, Pediatrik Diyabet ve Obezite Merkezi, Pediatrik Palyatif Bakım Merkezi, Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi ve Pediatrik Anjiyografi bunlardan yalnızca birkaçı.

Ayrıca, ülkemizin ilk ve tek Uzaktan Aşı Danışmanlığı Polikliniği ile çocukların yaşam kalitesine katkı sunan en güncel uygulamalar hayata geçiriliyor.