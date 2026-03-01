Son Mühür / Merve Turan- İzmir’in kültür-sanat yaşamının önemli merkezlerinden Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), mart ayında konserlerden sergilere, festivallerden atölyelere uzanan geniş programıyla sanatseverleri ağırlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren merkez, baharı sanatla karşılamaya hazırlanıyor.

Doğunun zarafeti İzmir’de hissedilecek

Mart ayının ilk etkinliği, 1 Mart’ta Küçük Salon’da düzenlenecek “İzmir’de Japon Sakura Esintisi” programı olacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlikte Japon kültürünün estetik dünyası sanatseverlerle buluşacak.

“Piyanonun Kadınları” anlatımlı resitalle sahnede

3 Mart’ta piyanist Dengin Ceyhan, “Piyanonun Kadınları” başlıklı özel projesiyle AASSM’de olacak. Türkiye’de kadın besteciler üzerine hazırlanan ilk albüm olma özelliği taşıyan çalışma, anlatımlı konser formatında izleyiciye sunulacak.

İzmir Oda Orkestrası’ndan Barok esintiler

İzmir Oda Orkestrası, 4 Mart’ta “Baroktan Yansımalar” konseriyle sahne alacak. Konser, erken dönem müzik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Alman şef Reinhard Goebel yönetiminde gerçekleştirilecek.

Öte yandan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası da 6, 13 ve 27 Mart tarihlerinde cuma konserleriyle dinleyici karşısına çıkacak.

33. İzmir Avrupa Caz Festivali başlıyor

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) iş birliğiyle düzenlenen 33. İzmir Avrupa Caz Festivali, 5-17 Mart tarihleri arasında caz tutkunlarını bir araya getirecek.

Festival; İzmir İtalya Konsolosluğu, Goethe-Institut İzmir, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu ve Institut français Türkiye-İzmir katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Festivalin açılışında dünyaca ünlü trompet sanatçısı Fabrizio Bosso ve grubu sahne alacak. Program kapsamında Küspert & Kollegen, Sibel Köse Sextet feat.

Tolga Bilgin, Knobil ve Jef Giansily Quintet gibi isimler de müzikseverlerle buluşacak. Festival süresince atölyeler, söyleşiler ve belgesel gösterimleri de yapılacak.

Mitoloji sahnede: “Zeus: Unutulmuş Bir Tanrının Öfkesi”

Yazar Ahmet Ümit imzalı metin ve besteci Evrim Demirel’in müzikleriyle hayat bulan “Zeus: Unutulmuş Bir Tanrının Öfkesi”, 7 Mart’ta ilk kez seslendirilecek. Gecede ayrıca, Bertan Rona’nın şiirlerinden bestelenen “Rona Şarkıları” da seslendirilecek.

Gençler için ilham buluşması

9 Mart’ta düzenlenecek “Genç Bir Sesin Yükselişi” söyleşisi, opera sanatına ilgi duyan gençleri bir araya getirecek.

Söyleşiye İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Soprano Ayşe Şener Özmen ile Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Hasan Can İşgüden katılacak.

Dünya yıldızları AASSM sahnesinde

Mart programında uluslararası sanatçılar da yer alıyor. 18 Mart’ta Avusturyalı klarnetçi ve orkestra şefi Andreas Ottensamer ile Sırp kemancı Nemanja Radulović, İzmir Oda Orkestrası’nın konuğu olacak.

25 Mart’ta gitarist Kağan Korad ile genç yetenek Özberk Miraç Sarıgül resital verecek. 26 Mart’ta ise kemancı Daniel Rowland ve çellist Maja Bogdanović “Pas De Deux” konserinde sahne alacak.

Söyleşi ve atölyelerle sanatın farklı yüzleri

27 Mart’ta gitar sanatçısı Cenk Erdoğan ile şair ve gezgin Akgün Akova “Müziğin Bavulu” adlı müzikli söyleşide buluşacak.

28 Mart’ta ise Akgün Akova, “Işığın Bavulu” fotoğraf atölyesiyle sanatseverlere ücretsiz bir deneyim sunacak.

6. Uluslararası Barok Müzik Festivali başlıyor

AASSM tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Barok Müzik Festivali, 31 Mart’ta başlayacak ve 28 Nisan’da sona erecek.

Açılış konseri Litvanya Oda Orkestrası tarafından gerçekleştirilecek. Festival, dünyaca ünlü lavta sanatçısı Thomas Dunford’ın resitaliyle tamamlanacak.

Mart boyunca ücretsiz sergiler

Merkez galerileri mart ayı boyunca çeşitli sergilere ev sahipliği yapacak. “La Mancha’lı Don Kişot” Resim Sergisi, Japonya Başkonsolosluğu Sumi-e Sergisi “Siyahın Renkleri”, İzmir Rotary Kulübü 18. Altın Testi Seramik Yarışması Sergisi, “Bir Zaferin İzinde: Türk Denizciliği ve Çanakkale Gemi Maketleri” Sergisi ile Reyhan Abacıoğlu’nun retrospektif seçkisi ve “Müziğin Bavulu” Fotoğraf Sergisi sanatseverlerle buluşacak.