Son Mühür - Türk Kızılay İzmir İl Merkezi, Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Konainiş Köyü’nde öğrenim gören çocuklara kıyafet ve kırtasiye malzemeleri ulaştırdı. Dayanışma ve kardeşliğin sembolü haline gelen buluşma, köy halkının yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Kızılay’dan anlamlı ziyaret

Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Baykalmış öncülüğündeki heyet, Konainiş Köyü’nde çocuklarla buluştu. Yönetim Kurulu Üyeleri Çağatay Özdemir, Ercüment Aksel ve Kafkas Necan’ın da yer aldığı ziyarette, Bitlis Kızılay Şubesi personeli ile gönüllüler de hazır bulundu.

Çocuklara umut taşıyan hediyeler

Köy meydanında gerçekleşen etkinlikte öğrencilere kıyafet ve kırtasiye malzemeleri tek tek teslim edildi. Çocukların yüzündeki gülümseme ve gözlerindeki heyecan, yardımın manevi değerini gözler önüne serdi.

“Yardımlar kardeşliğin sembolüdür”

Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Baykalmış, yapılan desteğin sadece birer eşya olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bizler, ihtiyaç duyulan her noktada milletimizin şefkatini ve merhametini taşımaya gayret ediyoruz. Çocuklarımızın geleceğe umutla bakabilmesi, en büyük motivasyon kaynağımızdır.”

Köy halkından sıcak karşılama

Köy halkı, Kızılay heyetini misafirperverlikle ağırladı. Yapılan yardımların kendileri için moral ve destek anlamı taşıdığını ifade eden köylüler, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kızılay’ın çalışmaları sürecek

Türk Kızılay, benzeri projelerle Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı ve özellikle çocukların eğitim yolculuğuna katkı sunmayı sürdüreceğini açıkladı.