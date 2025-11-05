Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başkonsolosu Mustafa Davulcu ile bir araya geldi. Görüşmede İzmir ile KKTC’deki belediyeler arasında iş birliğinin geliştirilmesi hedefi öne çıktı. Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Kıbrıs’ın tüm şehirleri ve belediyelerine elimizde ne varsa sunmaya hazırız.” dedi. Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı ve belediye bürokratları hazır bulundu.

“Kıbrıs bizim için çok değerli”

KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü kapsamında kentte KKTC bayraklarının yer alacağını belirten Başkan Dr. Tugay, şu ifadeleri kullandı: “KKTC’yi kendi toprağımız gibi görüyoruz. Oradaki insanlar bizim akrabamız; kopmaz bir bağımız var. Benim babam Kıbrıs gazisi, bu nedenle de manevi bağım çok güçlü. Kıbrıs'taki belediyelerle daha yakın ve güçlü iş birlikleri kurmamız gerektiğine inanıyorum. Bu ilişkilerin yalnızca kültürel boyutta kalmaması, karşılıklı kalkınmaya katkı sağlayan projelere dönüşmesi gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Kıbrıs’ın bütün şehirlerine destek vermeye hazırız.”

Başkonsolos Davulcu: “Belediyecilik deneyiminden faydalanmak isteriz”

KKTC Başkonsolosu Mustafa Davulcu, Başkan Tugay’a destekleri için teşekkür ederek şunları kaydetti: “Türkiye’de belediyecilik hizmetleri çok üst seviyede. İzmir’in deneyimi ve yakınlığı bizim için kıymetli. Bu iş birliğinden faydalanabileceğimize inanıyorum. KKTC genç ve birikimli bir nüfusa sahip. Üniversitelerimizle gurur duyuyoruz; özellikle sanat ve tıp alanlarında dünyaca tanınmış isimler yetişti. 15 Kasım’daki KKTC Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sizi yanımızda görmekten memnuniyet duyarız.”