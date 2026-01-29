Son Mühür/ Emine Kulak- AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda basın mensupları ile bir toplantı gerçekleştirildi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda kentin ulaşım projeleri de gündeme gelirken, Saygılı özellikle Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı’na ilişkin son duruma dair önemli açıklamalarda bulundu.

"2027 YILININ SONUNDA İZMİR'E ULAŞACAK"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “Bakan ile görüşme yaptık. Son durumu bir daha teyit edeyim diye konuştuk. İzmir için bu tren hattı ,bu şehrin ulaşımında bir dönüm noktası. Proje kapsamında 41 bin metre uzunluğunda 49 tünel var, 81 köprü, 177 üst geçit inşa edilmektedir. Bu dev alt yapı tamamlandığında 11.5 milyon vatandaşımız hizmete ulaşacaktır. Ulaşım saatimiz 3.5 saat sürecek. Çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte. Bu yıl sonuna kadar Afyonkarahisar’a kadar gelecektir. Hızlı trenimiz Afyon’u bulacaktır. Önümüzdeki yılın sonunda ise İzmir’e ulaşılması hedeflenmektedir" dedi.

"BİZ VİTESİ YÜKSELTİYORUZ, ONLAR FRENDEN AYAĞINI ÇEKMİYOR"

Saygılı, "Yaptıklarımız ortada, yapacaklarımız yükselmeye devam edecektir. İzmir’e eser kazandırmaya devam etmekteyiz. CHP’nin İzmir vizyonu ise İzmir’i düşük muhalefet ile engelleniyoruz muhalefeti ile kısır biz şehir yapmak. Biz vitesi yükseltirken onlar frenden ayağını çekmiyor” diye konuştu.