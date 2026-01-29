Cinayet, 15 Ekim 2025 tarihinde saat 20.30 sıralarında İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Rafetpaşa Mahallesi 5173. Sokak’ta meydana gelmişti.

İddiaya göre Rüstem Teker, omurilik kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gören eşi İzadiye Teker’i evde yatağında uyurken tabancayla vurmuştu.

İlk iki el ateşin ardından eşinin can çekiştiğini gören sanığın, bir el daha ateş ederek İzadiye Teker’in ölümüne neden olduğu belirtilmişti.

112’yi arayıp kendini ihbar etti

Olayın ardından Rüstem Teker’in 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşini silahla vurduğunu söylediği öğrenilmişti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İzadiye Teker’in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Şüpheli Rüstem Teker, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanık, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cenazesi Doğancay Mezarlığı’nda defnedildi

Hayatını kaybeden İzadiye Teker’in cenazesi, Bornova Taşköprü Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Doğancay Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

İddianame hazırlandı

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, İzadiye Teker’in yaklaşık 7 yıldır omurilik kanseri tedavisi gördüğü ve olay günü kızıyla birlikte İzmir Şehir Hastanesi’ne gittiği bilgisine yer verildi.

Öğle saatlerinde eve dönen İzadiye Teker ile sanık arasında, “kapının iç kısmına ayakkabıyla basılması” nedeniyle tartışma çıktığı belirtildi.

Rüstem Teker’in saat 16.30 sıralarında alkol almaya başladığı, akşam saatlerinde ise yatak odasında bulunan ruhsatsız tabancayı elbise dolabından aldığı kaydedildi.

Can çekiştiğini gördükten sonra bir el daha ateş etti

İddianameye göre sanık, yatakta uyanık halde bulunan eşinin başına iki el ateş etti. Ardından İzadiye Teker’i can çekişirken gören Rüstem Teker’in, başına bir el daha ateş ederek öldürme eylemini tamamladığı belirtildi.

“Silahı kendi başıma dayadım ama patlamadı” savunması

Sanığın ifadesine de iddianamede yer verildi. Rüstem Teker, olay günü evi temizlediğini, yaşanan tartışmanın ardından moralinin bozulduğunu ve alkol aldığını söyledi.

Daha sonra yatak odasına giderek tabancayla eşine ateş ettiğini kabul eden sanık, silahı bir ara kendi başına dayayıp tetiği çektiğini ancak silahın patlamadığını iddia etti.

Yıllarca fiziksel ve psikolojik şiddet iddiası

İddianamede çiftin çocukları A.T.’nin ifadesi de yer aldı. A.T., babasının annesine uzun yıllar boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, yaklaşık 6 yıl önce de babasının başka bir kadından çocuğu olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı

Toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Rüstem Teker hakkında, “Eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianame, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.