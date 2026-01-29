Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından kamuoyuyla paylaşılan verilere göre Dokuz Eylül Üniversitesi, Times Higher Education (THE) 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında ilk 1000 üniversite arasında yer aldı. DEÜ’nün bilimden sanata, sağlıktan sosyal bilimlere uzanan akademik performansı, üniversitenin uluslararası görünürlüğünü güçlendiren önemli göstergeler arasında yer aldı.

Bu başarı, nitelikli akademik üretim, disiplinler arası yaklaşım ve sürdürülebilir gelişim vizyonunun somut bir yansıması olarak değerlendirildi.

QS listesinde Avrupa ilk 500 başarısı

Dokuz Eylül Üniversitesi, QS World University Rankings 2026 sonuçlarına göre Avrupa üniversiteleri arasında ilk 500 içinde yer alma başarısı gösterdi. DEÜ, küresel ölçekteki sıralamalarda ortaya koyduğu yükselişle akademik rekabet gücünü artırdı.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla da öne çıkan üniversite, Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz döneminde hem Türkiye hem de Avrupa ölçeğinde konumunu güçlendirdi.

Rektör Yılmaz: “Amacımız bu başarıyı sürekli kılmak”

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, elde edilen başarıda emeği geçen akademisyen ve araştırmacılara teşekkür ederek şu değerlendirmeyi yaptı: “Bilimsel üretimi, araştırma kapasitesi ve toplumsal katkısıyla küresel akademik görünürlüğünü istikrarlı biçimde artıran üniversitemizin bu başarısında emeği geçen tüm araştırmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz yalnızca akademik üretkenlikte değil; çevreye duyarlı Yeşil Kampüs projeleriyle, kapsayıcı eğitim anlayışını yansıtan Engelsiz Üniversite uygulamalarıyla, kültür, sanat ve spor alanlarındaki çalışmalarıyla da topluma değer katmaktadır. Amacımız, bu başarıyı sürekli kılmak ve üniversitemizi hem ulusal hem de uluslararası ölçekte daha yukarılara taşıyarak bilime ve insanlığa hizmet etmeyi sürdürmektir.”