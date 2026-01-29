İzmir’in Bayraklı ilçesinde öğleden sonra yükselen dumanlar mahalle sakinlerine panik dolu anlar yaşattı. Üç katlı bir yapının en üst katında başlayan alevler, bölgeye sevk edilen itfaiye birimlerinin yoğun çabasıyla büyümeden kontrol altına alındı.

Emek Mahallesi’nde alevler yükseldi

Olay, saat 15.00 sularında Bayraklı ilçesine bağlı Emek Mahallesi 7293 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sokak içerisinde bulunan üç katlı bir binanın çatı katı dairesinde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen sarsıcı alevleri ve gökyüzünü kaplayan yoğun duman tabakasını fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekiplerin zamanla yarışı ve müdahalesi

İhbarın ardından bölgeye güvenlik önlemleri için polis ekipleri ve çok sayıda itfaiye aracı yönlendirildi. Dar sokaklara rağmen hızla olay yerine ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına dört bir koldan müdahale başlattı. Alevlerin alt katlara ve bitişikteki binalara sıçramaması için yoğun mesai harcayan ekipler, yürüttükleri stratejik çalışma neticesinde yangını kısa sürede baskılayarak söndürmeyi başardı.

Maddi hasar oluştu inceleme başlatıldı

Sevindirici haber ise yangın esnasında söz konusu dairede kimsenin bulunmuyor olmasıydı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, alevlerin teslim aldığı çatı katı dairesinde ciddi boyutta maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından binada büyük çapta tahribat oluştuğu gözlemlendi. Emniyet güçleri ve itfaiye uzmanları, yangının kesin çıkış kaynağını tespit edebilmek amacıyla olay yerinde geniş çaplı bir inceleme ve teknik çalışma başlattı.