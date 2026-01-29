Son Mühür/ Seçil Ünlü- Geçtiğimiz Mayıs ayında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve kamuoyunda büyük ses getiren "Pos tefeciliği ve senet dolandırıcılığı" operasyonunda gözaltına alınan 40 Şüpheliden 19'u tutuklanmıştı. "Emekliye kredi" ilanlarıyla tuzağa düşürülen 97 mağdurun şikayeti üzerine açılan davada tutuklu sanıkların tamamı tahliye edildi.



Gözaltına Alınanlar Arasında Şebeke Lideri de Var



Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonrası, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Tefecilik" ve "Yağma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen ve aralarında şebeke elebaşı olduğu iddia edilen isimlerin de bulunduğu 19 tutuklu sanık tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Devam eden davada sabit ikametgah sahibi olmaları, tutuklulukta geçen süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, aşama aşama tahliye kararı vermişti. Tutuklu bulunan 3 kişi de son duruşmada tahliye edildi.



Mağdurların İtirazı Sürüyor



Şebekenin; vatandaşları İcra Müdürlüklerine götürerek maaşlarının tamamına el koyacak muvafakatnameler imzalattığı ve borç bitmesine rağmen senetleri iade etmediği ve mağdur edildiklerini söyleyip şikayetçi oldular.



Olayın Geçmişi



İzmir Emniyeti, 22 Mayıs'ta düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 3 tüfek, 2 tabanca ve mağdurlara ait çok sayıda senet ele geçirmişti. Özellikle duraklara asılan "Emekliye Nakit" afişlerinin, bankadan kredi çekemeyen çaresiz vatandaşları hedef aldığı belirlenmişti.