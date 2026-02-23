Antalya’nın Çıralı bölgesinde bulunan Yanartaş, binlerce yıldır kendiliğinden yanan kayalarıyla dikkat çekiyor. Bölgeye giden biri olarak ilk anda bunun bir efsane olduğunu düşündüğünü söylüyor. Ama alevleri yakından görünce durumun sandığı gibi olmadığını anladığını ifade ediyor. Ateş gerçekten yanıyor ve üstelik sürekli.

Kayaların arasından çıkan alevler küçük gibi görünüyor ama etkisi büyük. Özellikle akşam saatlerinde daha belirgin hale geldiği, uzaktan bile fark edildiği belirtiliyor. Zaten antik dönemde gemicilerin bu alevleri doğal bir fener gibi kullandığı biliniyor.

Efsanelerin kaynağı aslında yerin altı

Bölge, mitolojide “Bellerophon ve kanatlı atı Pegasus”un ateş püskürten bir canavarı yerin altına hapsettiği hikâyeyle anılıyor. Bu yüzden uzun yıllar gizemli bir güçle ilişkilendirilmiş. Ancak işin bilimsel yanı farklı.

Kayaların derinliklerindeki çatlaklardan sızan metan gazı, yeryüzüne çıkıp oksijenle temas ettiği anda kendiliğinden alev alıyor. Ortaya çıkan bu doğal reaksiyon, ateşin sürekli yanmasına neden oluyor. Alevler dışarıdan müdahale ile söndürülse bile gaz çıkışı devam ettiği için kısa süre sonra yeniden tutuşuyor. Yani ortada mistik bir durum değil, tamamen jeolojik bir süreç var.

Antik gemiciler için bir rota işaretiydi

Geçmişte denizcilik faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgede bu alevlerin hayati bir işlev gördüğü ifade ediliyor. Gece karanlığında denizden rahatlıkla seçilebilen ateşler, gemiciler için adeta doğal bir deniz feneri olmuş. Bugünse aynı alevler turistlerin ilgisini çekiyor.

Bölge şu anda hem tarih meraklılarının hem de doğa tutkunlarının uğrak noktası. Her yıl çok sayıda ziyaretçi bu eşsiz doğa olayını yerinde görmek için geliyor.

İzmir’den Yanartaş’a nasıl gidilir?

İzmir’den Antalya’nın Çıralı bölgesine ulaşmak isteyenler kara yolunu tercih edebiliyor. İzmir’den Antalya yönüne doğru ilerleyip Çıralı tabelaları takip edilerek bölgeye ulaşım sağlanıyor. Yol uzun ama manzara eşliğinde ilerlediğini söylüyor. Özellikle hafta sonları İzmir’den yola çıkanların sayısında artış olduğu dikkat çekiyor. Bölgeye vardıktan sonra Yanartaş’a yürüyerek çıkılıyor ve alevler kayaların arasından gözle görülür şekilde seçilebiliyor.