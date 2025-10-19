İzmir’den yola çıkan bir tur otobüsü, dönüş yolunda Denizli’nin Buldan ilçesinde kaza yaptı. Edinilen bilgilere göre, günübirlik gezi için Buldan’a gelen turist kafilesini taşıyan otobüs, dönüş yolunda Oğuz Mahallesi mevkiinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, araçta sıkışan yaralıları güçlükle kurtardı.

Yolcular panik yaşadı

Kaza sırasında otobüste büyük bir panik yaşandı. İlk belirlemelere göre çok sayıda yolcu yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı.

Yaralılar hastanelere sevk edildi

Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi başta olmak üzere Denizli kent merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının netleşmesi için hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Ekipler olay yerinde inceleme yaptı

Jandarma ve trafik ekipleri, kazanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.