Son Mühür - 21–22 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen GASTROANTALYA Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması, gastronomi alanında dünyanın dört bir yanından gelen profesyonelleri, akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirdi. Yirmi beşten fazla ülkeden dört bini aşkın katılımcının yer aldığı prestijli organizasyonda, mutfak sanatları ve gastronomi alanında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlandı.

Bu önemli buluşmada İzmir’den katılan iki meslek lisesi, yarışma kategorilerinde elde ettikleri derecelerle öne çıktı.

Ödemiş Zübeyde Hanım MTAL’dan 7 madalya

Ödemiş Zübeyde Hanım Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, organizasyonda toplam 7 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

“JP11 – Yılın En İyi Lisesi Yarışması”nda Yağmur Çomak, Hayriye Naz Önel ve Mehmet Ali Bozkurt gümüş madalya elde etti.

“JP4 – Lise Düzeyi Okulları Ana Yemek Yarışması”nda Celil Batar gümüş, Ganime Duran bronz madalyanın sahibi oldu.

“JP1 – Lise Düzeyi Okulları Öğrenci Aşçı Balık Yarışması”nda ise Mehmet Ali Bozkurt ve Ganime Duran bronz madalya kazandı.

Karabağlar Nene Hatun MTAL’dan altın madalya

Karabağlar Nene Hatun Meslekî Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri de yarışmalarda sergiledikleri performansla dikkat çekti. Afşin Yıldız ve Hilal Yıldız altın madalyaya uzandı. Yaren Gülen, Hasibe Işık, Dicle Yıldız ve Nisa Poyrazoğlu gümüş; Esra Tamaç bronz madalya kazanırken, Ecenaz Çınar ise merit ödülüne layık görüldü.

“Meslekî eğitim geleceğe yön veriyor”

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, elde edilen başarıların meslekî eğitimde atılan adımların doğru yönde olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Öğrencilerin uluslararası platformlarda kendilerini göstermesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Yahşi, bu tür organizasyonların gençlerin meslekî becerilerine, kariyer yolculuklarına ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

İzmirli öğrencilerin GASTROANTALYA’daki başarıları, kentteki meslekî eğitimin gücünü ve genç şef adaylarının uluslararası arenadaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.