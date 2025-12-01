Son Mühür- İzmir’in en büyük içme suyu rezervlerinden biri olan Güzelhisar Barajı’nda hem Kasım hem de Aralık ayı verileri geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin düşüş gösteriyor.

Kasım 2025 verileri:

Göl su yüksekliği: 90,9 m

Toplam su hacmi: 79,084,000 m³

Kullanılabilir su hacmi: 67,124,000 m³

Aktif doluluk oranı: %46,81

Aralık 2025 verileri:

Göl su yüksekliği: 89,51 m

Toplam su hacmi: 73,974,000 m³

Kullanılabilir su hacmi: 62,014,000 m³

Aktif doluluk oranı: %43,25

Bir aylık değişim:

Su hacminde 5 milyon m³’lük düşüş

Dolulukta %3,5 oranında gerileme

Balçova Barajı: Her iki ayda da kullanılabilir su sıfır

Balçova Barajı,

İzmir’in en kritik içme suyu tesislerinden biri olmasına rağmen hem Kasım hem Aralık ayında kullanılabilir su hacmi 0 m³ olarak kayda geçti.

Kasım verileri:

Toplam su hacmi: 211.000 m³

Kullanılabilir su: 0 m³

Doluluk oranı: --

Aralık verileri:

Toplam su hacmi: 211.000 m³

Kullanılabilir su: 0 m³

Doluluk oranı: %0

Durum değişmedi: Balçova Barajı iki ay boyunca tamamen işlevsiz durumda.

Gördes Barajı: Kasım ve Aralıkta su tutmuyor

Manisa’daki Gördes Barajı, İzmir’e su takviyesi için hayati önem taşımasına rağmen iki ayda da su seviyesi kritik eşikte.

Kasım 2025:

Toplam su hacmi: 15,500,000 m³

Kullanılabilir su: 0 m³

Doluluk: --

Aralık 2025:

Toplam su hacmi aynı: 15,500,000 m³

Kullanılabilir su: 0 m³

Doluluk: %0

“Sıfır doluluk” tablosu Aralık ayında da devam etti.

Tahtalı Barajı: Bir ayda doluluk %1,73’ten %1,08’e geriledi

İzmir’in ana içme suyu kaynağı konumundaki Tahtalı Barajı’ndaki düşüş dikkat çekici.

Kasım 2025:

Göl su yüksekliği: 33,76 m

Toplam su hacmi: 24,568,000 m³

Kullanılabilir su: 4,968,000 m³

Doluluk oranı: %1,73

Aralık 2025:

Göl su yüksekliği: 32,72 m

Toplam su hacmi: 22,696,000 m³

Kullanılabilir su: 3,096,000 m³

Doluluk oranı: %1,08

Bir aylık değişim:



Su hacminde 1,8 milyon m³ kayıp

Dolulukta %0,65 düşüş

Ürkmez Barajı: Doluluk %3,7’den %3,33’e indi

Seferihisar’ın içme suyu kaynağı Ürkmez Barajı’nda da kademeli düşüş sürüyor.

Kasım 2025:

Toplam su hacmi: 680.000 m³

Kullanılabilir su: 305.000 m³

Doluluk oranı: %3,7

Aralık 2025:

Toplam su hacmi: 650.000 m³

Kullanılabilir su: 275.000 m³

Doluluk oranı: %3,33

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %0,05’ten %0,91’e küçük bir yükseliş

İki ay arasında tek pozitif değişim Çeşme bölgesine su sağlayan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda görüldü.

Kasım 2025:

Toplam su hacmi: 508.000 m³

Kullanılabilir su: 8.000 m³

Doluluk oranı: %0,05

Aralık 2025:

Toplam su hacmi: 646.000 m³

Kullanılabilir su: 146.000 m³

Doluluk oranı: %0,91

Baraj hala kritik düzeyde olsa da çok sınırlı da olsa bir iyileşme görüldü.

Genel tablo: İzmir barajlarındaki düşüş sürüyor

Kasım–Aralık karşılaştırmasında:



Beş barajda düşüş var

Balçova ve Gördes’te durum aynı şekilde sıfır

Yalnızca Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı sınırlı bir artış yaşadı

En büyük kaybı Tahtalı ve Güzelhisar barajları verdi

Kasım ayındaki yağışlar barajları doldurmaya yetmedi

Kasım ayında kent genelinde etkili olan yağışlara rağmen barajlardaki su seviyeleri beklenen artışı göstermedi. Güzelhisar, Tahtalı ve Ürkmez barajlarında Kasım’dan Aralık’a düşüş yaşanırken; Balçova ve Gördes barajlarında su seviyesi iki ay boyunca sıfır düzeyinde kaldı. Yalnızca Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda kısmi bir artış görülse de bu yükseliş toplam su dengesine anlamlı bir katkı sağlamadı.