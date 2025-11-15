İzmirli milli yüzücü Barış Arslan’ın kızları Jasmin (13) ve Juliet (10) Arslan, küçük yaşta başladıkları yüzme sporunda Türkiye’nin adını uluslararası arenaya taşımaya devam ediyor.

Çok sayıda Türkiye şampiyonluğu bulunan Jasmin Arslan, Bulgaristan’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda 50 metre serbestte 27.66 derecesiyle altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Genç sporcu şimdi, 29-30 Kasım tarihlerinde Macaristan’da düzenlenecek Central European Countries Meet yarışına Yıldızlar Milli Takımı ile katılmaya hazırlanıyor.

Babalarının izinden gidiyorlar

Atletico Spor Kulübü Başkanı ve milli yüzücü Barış Arslan ile eşi Yasemin Arslanın kızları Jasmin ve Juliet, 3 yaşından itibaren yüzme sporuyla tanıştı. Babasının antrenörlüğünde yetişen Jasmin, yıllar içinde çok sayıda Türkiye birincilikleri elde etti.

Ardından Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edip altın madalya kazanarak uluslararası arenada da adını duyurdu.

“Macaristan’da rekoru kırmak istiyorum”

Büyük hedefleri olduğunu söyleyen Jasmin Arslan, şöyle konuştu: “Katıldığım ulusal ve uluslararası yarışlarda yaklaşık 100’e yakın madalyam var. Bulgaristan’da 50 metre serbest stilde 27.66 yüzerek Balkan şampiyonu oldum.

Şu anda en küçük milli takım yüzücüsüyüm. 29-30 Kasım’da Macaristan’a gidiyorum ve Türkiye’yi temsil edeceğim.

Bu yarışın rekoru 26.90. Bu rekoru kırmak istiyorum. En büyük hedefim ise önce EYOF, ardından olimpiyatlara katılmak.”

Küçük kardeş Juliet Arslan ise yüzmeye 7 yaşında başladığını belirterek, “Ablam ve babam yüzüyordu, ben de onları görerek başladım. Spor çok güzel ama zor. Yavaş yavaş yarışmalara katılıyorum, ileride antrenör olmak istiyorum” dedi.

Evde tatlı bir rekabet var

Hem baba hem antrenör kimliğiyle iki kızını çalıştıran Barış Arslan, sürecin zorluklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yüzme sabahı akşamı olmayan zor bir spor. Sosyal yaşamdan çok fedakarlık gerektiriyor. Yoğun antrenman dönemlerinde stresle baş etmek çocuklar için daha da zor.

Bir baba olarak onları antrene etmek daha da büyük sorumluluk. Ancak geldikleri nokta gurur verici. Jasmin’in en küçük milli yüzücü olması ayrı bir mutluluk.”

Arslan, küçük kardeş Juliet’in de son derece istekli olduğunu vurgulayıp ekledi: “Juliet çok sağlam geliyor. Ablasını kendine hedef almış durumda. Evde tatlı bir rekabet var. Bu hırs gelişimlerini olumlu etkiliyor.”

“İki kızımı da olimpiyatlarda görmek en büyük hayalim”

Anne Yasemin Atasu Arslan, çocukluğunda yüzmeye ara vermek zorunda kaldığını ve içinin hep buruk kaldığını belirterek şöyle konuştu:

“Eşim milli sporcu olduğu için kızlarımızın bu spora yönelmesi bizi çok mutlu etti. Beslenme, uyku ve antrenman düzeni konusunda büyük emek harcıyoruz. Yarış dönemlerinde kısıtlamalar bazen zor olsa da başarılarını gördükçe tüm zorluklara değdiğini anlıyorum.

Hamileyken bile 2028 olimpiyatlarında kızımın yüzmesini hayal ediyordum. Şimdi her ikisini de olimpiyatlarda görmeyi çok isterim.”

Olimpiyat hedefi ailece manifesto haline geldi

Aile, Jasmin ve Juliet’in gelecekte Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etmesi için kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Antrenman programları, beslenme düzeni ve sosyal yaşam planlaması tamamen bu hedef doğrultusunda şekillendiriliyor.