Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelbahçe kıyı hattında yaptıkları ortak çalışma sırasında kara üzerinde 21 düzensiz göçmeni tespit etti.

Ekiplerin çevre güvenliğini sağlamasının ardından göçmenler ve organizatör olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, ilk olarak sağlık taramasından geçirildi. Ardından kimlik tespiti ve resmi işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Göçmenlerin tamamı işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

Organizatör hakkında adli işlem başlatıldı

Operasyonda yakalanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi, ifadelerinin alınması ve soruşturmanın derinleştirilmesi için emniyete götürüldü. Şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Bölgede denetimler sıklaştırıldı

İzmir genelinde son dönemde artan yasa dışı geçiş teşebbüslerine karşı Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kıyı hattında denetimleri artırdığı belirtildi.